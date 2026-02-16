Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν (18/2, 22:00) στο πρώτο μεταξύ τους ματς στα play offs του Champions League, με στόχο την πρόκριση στους «16», της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κάπως έτσι, η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων, με τον Πορτογάλο Ζοάο Πινέιρο να είναι αυτός που θα «σφυρίξει» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουσιάνο Μάια, Τέταρτος ορίστηκε ο Ζοάο Γκονσάλβες, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Ο Ολυμπιακός και τα ματς που έχει σφυρίξει ο Πινέιρο

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πινέιρο έχει βρεθεί τέσσερις φορές στα μέρη μας. Τις δύο σφύριξε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0 το 2023 και Απόλλων Σμύρνης-ΑΕΚ 2-2 το 2021), αλλά και σε δύο ευρωπαϊκά ματς (Ολυμπιακός-Νέφτσι Μπακού 1-0 το 2021 και το Παναθηναϊκός-Ρεν 1-2 το 2023). Παράλληλα, έχει σφυρίξει και το Ντινάμο Ζάγκρεμπ-ΑΕΚ 1-2 το καλοκαίρι του ’23.