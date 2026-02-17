Δημοφιλή
- 1
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Γιατί θεωρούσε πως ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται στη Βεργίνα
- 2
Μετά το Ελληνικό, το «Αέναον»: Ξεκινά η ανάπλαση-μαμούθ που αλλάζει για πάντα την Αθηναϊκή Ριβιέρα
- 3
Ο Χαμενεΐ απειλεί τον Τραμπ: Μπορούμε να στείλουμε τα πλοία σας στον βυθό της θάλασσας - Έκλεισαν τα Στενά του
- 4
Ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα από τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας της Ελλάδας
- 5
ΑΔΕΔΥ: Να επανέλθει η χορήγηση γυαλιών οράσεως ανά δύο χρόνια
- 6
Τραγωδία στη Χίο: Την ανέλκυση του ταχύπλοου που μετέφερε τους μετανάστες διέταξε η ανακρίτρια
- 7
Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή (video)
- 8
Ελληνικό: Στην τελική ευθεία ο Riviera Tower - 200 μέτρα ύψος και 170 διαμερίσματα με θέα στο απέραντο γαλάζιο
- 9
«Βιολάντα»: Με χειροκροτήματα από εργαζόμενους η έξοδος του ιδιοκτήτη από τα δικαστήρια - Θα απολογηθεί την Τ
- 10
«Θρίλερ» με τον καιρό της Καθαράς Δευτέρας: Μέχρι και χιόνια 24 ώρες πριν το πέταγμα του αετού
Τσιτσιπάς και Ποπίριν πέρασαν στα προημιτελικά της Ντόχα (2-0, vid)
Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Αλεξέι Ποπίριν επικράτησαν των Βίκτορ Βλαντ Κορνέα και Σίμον Βαλκόφ με 6-3, 6-0 και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.
Περέιρα για Μαρινάκη: «Πάθος και μεγάλες φιλοδοξίες – Όπως τότε στον Ολυμπιακό»
Ο Βίτορ Περέιρα μίλησε για τη νέα του συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με αφορμή την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Πορτογάλος προπονητής επιστρέφει σε γνώριμα… λημέρια, καθώς είχε συνεργαστεί με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου και κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2014/15, όταν οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το νταμπλ. […]
Με Ίνγκασον και Κυριακόπουλο κόντρα στην Πλζεν
Δύο επιστροφές παικτών είδε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Βικτόρια Πλζεν για τη νίκη άουτ φάση του Europa League. Στην προπόνηση επέστρεψαν οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, ενώ μέρος του προγράμματος πήρε ο Τζούριτσιτς προτού συνεχίσει με ατομικό. Ατομικό έκαναν και οι Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας. H προπόνηση […]
Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν: «Να είμαστε εύστοχοι στις ευκαιρίες μας»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν (18/2, 22:00) για την ενδιάμεση φάση του Champions League.