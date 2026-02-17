Στις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός της Φόρεστ, ο Περέιρα χαρακτήρισε τον Μαρινάκη φιλόδοξο και ιδιαίτερα συναισθηματικό άνθρωπο , επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν παράγοντα που ζει έντονα το ποδόσφαιρο. Παράλληλα, αναφέρθηκε με νοσταλγία στην περίοδο του Πειραιά, θυμούμενος το πάθος και τη «φλόγα» που περιβάλλει τον Ολυμπιακό και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Πορτογάλος προπονητής επιστρέφει σε γνώριμα… λημέρια, καθώς είχε συνεργαστεί με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου και κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2014/15, όταν οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το νταμπλ .

Ο Βίτορ Περέιρα μίλησε για τη νέα του συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη , με αφορμή την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νότιγχαμ Φόρεστ .

Ο Περέιρα, ο οποίος τη σεζόν 2014-15 είχε οδηγήσει τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του νταμπλ ανέφερε για τον ιδιοκτήτη του συλλόγου:

«Είναι φιλόδοξος. Θέλει να κερδίζει, είναι συναισθηματικός και τον γνωρίζω πολύ καλά. Η συζήτηση αφορούσε την εποχή μας στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι την ενέργεια και τη φωτιά που δημιουργήσαμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα καίει φλόγα μέσα τους, τους αρέσει να βλέπουν την ενέργεια και μου ζήτησε να είμαι ο εαυτός μου.

Του άρεσε ο τρόπος που συνεργαστήκαμε. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Μου ζήτησε να είμαι ο εαυτός μου. Ήταν στα μέσα της σεζόν και δημιουργήσαμε μια καλή σχέση. Εμπιστεύεται τη δουλειά μου, εμπιστεύομαι την προσωπικότητά του. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πάθος. Η Ελλάδα μοιάζει λίγο με την Τουρκία, υπάρχει φλόγα, τους αρέσει να βλέπουν ενέργεια και μου ζήτησε να είμαι ο εαυτός μου. Έχω φωτιά και πάθος. Το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου, κάτι που κοιμάται και ξυπνάει μαζί μου».

Για την τακτική που θα ακολουθήσει στη Φόρεστ και τι θέλει να αλλάξει:

«Δεν μπορώ να αλλάξω πολλά σε αυτό το σημείο της σεζόν, όμως το ζητούμενο είναι οι παίκτες να νιώθουν άνετα παίζοντας στους ρόλους που τους ζητώ. Είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα μέσα από τα δικά τους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ποιότητα είναι απαραίτητη για να εκφράζονται, αλλά αυτή η έκφραση πρέπει να υπηρετεί τη συλλογική νοοτροπία. Αυτή είναι η δουλειά μου με την ομάδα.

Να δημιουργήσουμε πνεύμα, ταυτότητα και σαφή τακτική ιδέα, και να τους δώσουμε αυτοπεποίθηση. Μου αρέσει οι ομάδες μου να έχουν τακτική οργάνωση, αφοσίωση, θάρρος στο παιχνίδι και την ελευθερία να είναι ο εαυτός τους. Έτσι δημιουργείται η ενέργεια και έτσι προσεγγίζουμε τα επόμενα παιχνίδια».

Για την πίεση που θα έχει στη Νότιγχαμ:

«Ήρθα με την πρόθεση να δώσω τα πάντα από τον εαυτό μου, να δώσω το σώμα και την ψυχή μου σε αυτόν τον σύλλογο για να βοηθήσω και μαζί μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε καλύτεροι υπό πίεση. Χρειάζομαι την πίεση για να είμαι στο καλύτερό μου επίπεδο. Η πίεση είναι σημαντική στο ποδόσφαιρο».

Αν πιστέψεις την ιδέα, είναι ένα καλό βήμα. Αν δεν πιστέψεις την ιδέα του προπονητή, είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν πιστέψεις την ιδέα και το άτομο, αν έχεις ανοιχτό μυαλό για να λαμβάνεις πληροφορίες και δουλεύεις σκληρά, μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Πιστεύω στην ποιότητα των παικτών, στις δυνατότητες αυτού του συλλόγου και στη φιλοδοξία του προέδρου. Φυσικά πιστεύω ότι μπορούμε να μείνουμε στην κατηγορία».