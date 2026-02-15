Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοινώνει την πρόσληψη του Βίτορ Περέιρα, και με αυτή τη συνεργασία σπάει ρεκόρ στην ιστορία της Premier League! Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού αναλαμβάνει τον ρόλο του τέταρτου προπονητή για την ομάδα αυτή τη σεζόν, δημιουργώντας έτσι ένα νέο ιστορικό επίτευγμα για την αγγλική Λίγκα.

Ο Βίτορ Περέιρα, που είχε διατελέσει τεχνικός του Ολυμπιακού, είναι πλέον ο τέταρτος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ για τη σεζόν 2025-26. Η πρόσληψη του Πορτογάλου έγινε μετά την απομάκρυνση του Σον Ντάις και ο Περέιρα καλείται να σώσει την ομάδα από τον υποβιβασμό, με τη Νότιγχαμ να βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αξιοσημείωτο είναι πως καμία άλλη ομάδα στην ιστορία της Premier League δεν έχει ολοκληρώσει σεζόν με τέσσερις διαφορετικούς προπονητές. Η νέα πρόκληση για τον Περέιρα ξεκινά με το ντεμπούτο του στην Τουρκία, απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, πρώην ομάδα του, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ για το πρωτάθλημα.