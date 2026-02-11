Η Νότιγχαμ Φόρεστ «πάτησε» την Γουλβς, δημιουργώντας 35 τελικές, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος της, με το παιχνίδι στο «Σίτι Γκράουντ» να ολοκληρώνεται στο 0-0. Οι Reds κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε με… τίποτα, με την αναμέτρηση για την 26η αγωνιστική της Premier League να ολοκληρώνεται ισόπαλη, χωρίς τέρματα. Στους 27 βαθμούς η Νότιγχαμ Φόρεστ, τελευταία και χωρίς ελπίδα η Γουλβς με 9.

Την επόμενη αγωνιστική (22/2, 16:00) οι Reds υποδέχονται την Λίβερπουλ, ενώ οι Λύκοι φιλοξενούν την Άρσεναλ (18/2, 22:00).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και στο πρώτο 10άλεπτο είχαν δύο τελικές: Με τον Γκιμπς Γουάιτ στο 2’ και με τον Χάντσον Οντόι στο 7’. Στο 14’ ο Γκιμπς Γουάιτ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 31’ οι γηπεδούχοι βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Χάντσον Οντόι έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Λούκα, αλλά αυτός δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

Στο 35’ η Νότιγχαμ είχε μια ακόμα ευκαιρία με τον Γκιμπς Γουάιτ. Στο 54’ ο Χάτσινσον έκανε το σουτ, αλλά ο Σα μπλόκαρε, με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα της Γουλβς να αποκρούει και το σουτ του Μοράτο στο 76’. Επτά λεπτά αργότερα, ο Μιλένκοβιτς δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Σα.

Στα τελευταία λεπτά η Νότιγχαμ πίεσε ασφυκτικά, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ της νίκης, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Ορτέγκα, Ουίλιαμς, Μοράτο, Σανγκαρέ, Μιλένκοβιτς, Άινα, Άντερσον, Χάτσινσον, Χάντσον Οντόι (65’ Εντόι), Γκιμπς Γουάιτ, Λούκα (72’ Ζεσούς)

ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Ρ.Γκόμες (60’ Τσατσούα), Μοσκέρα, Κρέιτσι, Σ.Μπουένο, Ο.Μπουένο (60’ Βόλφε), Μανέ, Α.Γκόμες (78’ Μπελεγκάρντ), Άρμστρονγκ, Ζ.Γκόμες, Αροκοντάρε.