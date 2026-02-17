Ψαρονέφρι πρασοτηγανιά με πιπεριά Φλωρίνης και πατάτες είναι η σημερινή πρόταση του γνωστού σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου, μέσα από την κουζίνα του «Buongiorno».

Το πιάτο ξεχωρίζει για τη γευστική του ισορροπία, συνδυάζοντας το τρυφερό ψαρονέφρι με τη γλυκύτητα του πράσου και την ένταση της πιπεριάς Φλωρίνης.

Η συνταγή, απλή αλλά εκλεπτυσμένη, αναδεικνύει τα αρώματα των υλικών και προσφέρει ένα πιάτο ιδανικό για κάθε περίσταση.

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και απολαύστε ένα πιάτο γεμάτο γεύση και άρωμα ελληνικής κουζίνας.