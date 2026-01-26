Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσίασε στην κουζίνα της εκπομπής «Buongiorno» μια ζεστή, χορταστική και απόλυτα comfort συνταγή, ιδανική για τις κρύες ημέρες: βελουτέ σούπα με κουνουπίδι, μπέικον και μανιτάρια. Πρόκειται για ένα πιάτο που συνδυάζει την απλότητα των υλικών με βαθιά γεύση και φίνα υφή, αποδεικνύοντας ότι η καθημερινή κουζίνα μπορεί να είναι ταυτόχρονα εύκολη και απολαυστική.

Βασικό συστατικό της συνταγής είναι το κουνουπίδι, ένα λαχανικό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο μετατρέπεται σε μια βελούδινη βάση με ήπια και γλυκιά γεύση. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος το συνδυάζει με μανιτάρια, που προσθέτουν γήινα αρώματα και βάθος, ενώ το τραγανό μπέικον έρχεται να δώσει ένταση και αλμυρή ισορροπία στο πιάτο. Το αποτέλεσμα είναι μια σούπα που δεν υστερεί σε τίποτα από πιο «βαριά» πιάτα, παρά το γεγονός ότι βασίζεται κυρίως σε λαχανικά.

Η διαδικασία ξεκινά με το σωτάρισμα του μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό και να απελευθερώσει τα αρώματά του. Στη συνέχεια, στο ίδιο σκεύος προστίθενται τα μανιτάρια, τα οποία καραμελώνουν ελαφρώς, απορροφώντας τη γεύση του μπέικον. Ακολουθεί το κουνουπίδι, κομμένο σε μικρά κομμάτια, μαζί με κρεμμύδι και σκόρδο, που δίνουν τη βασική αρωματική βάση της σούπας.

Με την προσθήκη ζωμού και αφού τα υλικά βράσουν μέχρι να μαλακώσουν, το μείγμα πολτοποιείται μέχρι να αποκτήσει βελούδινη υφή. Λίγη κρέμα ή γάλα προστίθεται προαιρετικά για ακόμα πιο πλούσιο αποτέλεσμα, ενώ το αλάτι και το πιπέρι ρυθμίζουν την τελική γεύση. Η σούπα σερβίρεται ζεστή, με κομμάτια μπέικον και μανιταριών από πάνω, προσφέροντας αντίθεση υφών και εμφάνιση που ανοίγει την όρεξη.

Η βελουτέ σούπα με κουνουπίδι, μπέικον και μανιτάρια είναι ένα πιάτο που συνδυάζει θαλπωρή, γεύση και ισορροπία, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη φιλοσοφία του Δημήτρη Σκαρμούτσου: απλά υλικά, σωστή τεχνική και ουσιαστική απόλαυση.