Δημοφιλή
- 1
Γεωργία Πιτσιλαδή: «Τα χρήματα μπήκαν πάνω από τη ζωή του γιου μας»
- 2
Μπαίνουν λεφτά σε 93.900 ΑΦΜ – Δες αν είσαι στους «τυχερούς» της εβδομάδας
- 3
Θα τρώμε έντομα χωρίς να το ξέρουμε; Το σχέδιο, οι φόβοι και η ελληνική πραγματικότητα
- 4
Από 1η Απριλίου αλλάζουν όλα στο ενοίκιο – Όσα πρέπει να ξέρετε
- 5
Ευρυτανία: Βουτιά θανάτου σε γκρεμό 300 μέτρων - Νεκρός ο οδηγός του ΙΧ
- 6
Νέα ταυτότητα: Κανένα ραντεβού έως τη λήξη της προθεσμίας - Μπλοκάρουν οι καλοκαιρινές διακοπές
- 7
Starline: Το ευρωπαϊκό «μεγα-μετρό» που θα ενώνει την Ευρώπη - Όραμα επανάσταση ή σχέδιο επιστημονικής φαντασίας;
- 8
Τέλος στα αδελφομοίρια: Ποιος θα πάρει το σπίτι και ποιος το… χαρτζιλίκι
- 9
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εύχεται στον πατέρα της για τα 92 τ
- 10
Και η Αττική στον χορό των βροχοπτώσεων: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τη χειμωνιάτικη εβδομάδα που έρχεται
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πρώτη δημόσια εξομολόγηση για τον θάνατο της μητέρας του – «Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα»
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής του, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, και μίλησε δημόσια για την απώλεια που βίωσε, συγκινώντας το τηλεοπτικό κοινό. Στην έναρξη του The 2night Show, ο παρουσιαστής εξήγησε τους λόγους της πρόσφατης απουσίας του από την εκπομπή και περιέγραψε με ειλικρίνεια […]
Σίσσυ Χρηστίδου: «Υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι, δεν είμαστε όλοι τυχεροί»
Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της αναφέρθηκαν στην Παγκόσμια Ημέρα Γάμου κατά την έναρξη της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», σχολιάζοντας με χιούμορ και ειλικρίνεια το θέμα των σχέσεων και του γάμου. Η παρουσιάστρια δεν δίστασε να παραδεχθεί πως έχει και η ίδια πάρει, όπως είπε, «τα μαθήματά της» από την προσωπική της εμπειρία. «Στο […]
Αποκλειστικό: Έρχεται γάμος «βόμβα» στην ελληνική showbiz
Νέα, ωραία, ταλαντούχα καλλιτέχνιδα δέχθηκε μονόπετρο πριν λίγες ημέρες από την σχέση της
Νίκος Κοκλώνης: «Το τελευταίο τηλεφώνημα του πατέρα μου που δεν μπόρεσα να απαντήσω – Μου έχει στοιχίσει πολύ»
Ο Νίκος Κοκλώνης βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου και μίλησε εφ’ όλης της ύλης. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην επιστροφή του J2US αλλά και στον θάνατο του πατέρα του, αποκαλύπτοντας ένα συγκινητικό περιστατικό που δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι σήμερα. Ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε […]
Μελίνα Νικολαΐδη: Γενέθλια με λάμψη, φίλους και έκπληξη από τη Δέσποινα Βανδή – Δείτε video
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Μελίνα Νικολαΐδη, κλείνοντας τα 22 της χρόνια, σε ένα βράδυ γεμάτο χαμόγελα και αγαπημένες παρουσίες. Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν δίπλα στη Μελίνα Νικολαΐδη φυσικά και η μητέρα της Δέσποινα Βανδή με την οποία μοιράστηκε ξεχωριστές στιγμές, όπως φάνηκε και από αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Μελίνα επέλεξε […]