Γευστικό, αρωματικό και με μια απρόσμενη ασιατική πινελιά ήταν το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η απλότητα μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τη δημιουργικότητα. Ο γνωστός σεφ πρότεινε μια συνταγή που παντρεύει την ελληνική comfort κουζίνα με πιο σύγχρονες γεύσεις: μοσχαρίσια κεφτεδάκια με σάλτσα σόγιας, μουστάρδας και ζωμού λαχανικών.

Πρόκειται για ένα πιάτο που μπορεί να σταθεί άνετα τόσο σε ένα καθημερινό οικογενειακό τραπέζι όσο και σε ένα πιο προσεγμένο γεύμα με φίλους. Τα κεφτεδάκια παραμένουν ζουμερά και αφράτα, ενώ η σάλτσα δίνει βάθος και ένταση, χωρίς να «καλύπτει» τη γεύση του κρέατος.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ξεκινά με καλό ποιοτικό μοσχαρίσιο κιμά, τον οποίο δουλεύει προσεκτικά ώστε να αποκτήσει σωστή υφή. Η σωστή ισορροπία στα υλικά και το καλό ζύμωμα είναι, όπως τονίζει, το μυστικό για πετυχημένα κεφτεδάκια. Αφού πάρουν σχήμα, σοτάρονται μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα, κλειδώνοντας τους χυμούς τους.

Η σάλτσα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Ο συνδυασμός σόγιας και μουστάρδας προσφέρει έναν ενδιαφέροντα γλυκοαλμυρό χαρακτήρα, ενώ ο ζωμός λαχανικών «δένει» το αποτέλεσμα και χαρίζει ισορροπία. Η σάλτσα σιγοβράζει μαζί με τα κεφτεδάκια, επιτρέποντας στις γεύσεις να ενωθούν και να αποκτήσουν βάθος.

Το πιάτο μπορεί να σερβιριστεί με ρύζι, πατάτες ή ακόμα και με πουρέ, ενώ δεν αποκλείεται να σταθεί εξαιρετικά και δίπλα σε απλά βραστά λαχανικά. Είναι μια συνταγή ευέλικτη, χορταστική και ιδανική για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό χωρίς περίπλοκες τεχνικές.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου, δοκιμάστε τον ιδιαίτερο αυτό συνδυασμό γεύσεων και απολαύστε ένα πιάτο που αποδεικνύει πως η καλή κουζίνα δεν χρειάζεται υπερβολές — μόνο σωστές ιδέες και αγάπη για το φαγητό.