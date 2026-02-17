Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποδέχθηκε σήμερα το πρωί στο υπουργείο τον υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων της Σερβίας, Ιβίτσα Ντάτσιτς, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που εστιάζει στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας σε θέματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι διαχρονικοί φιλικοί δεσμοί των δύο χωρών αποτελούν σταθερή βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. Όπως ανέφερε, κοινός στόχος είναι η ασφάλεια των πολιτών και η σταθερότητα στην περιοχή, η οποία αντιμετωπίζει καθημερινά πολλαπλές προκλήσεις.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, των δικτύων διακινητών ανθρώπων, του λαθρεμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την ασφάλεια των συνόρων και την ανάγκη ενίσχυσης της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών μεταξύ των Υπηρεσιών των δύο χωρών.

Ενίσχυση συνεργασίας και κοινές δράσεις

Από την πλευρά του, ο κ. Ντάτσιτς επισήμανε την ήδη πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών Ελλάδας και Σερβίας, ιδιαίτερα στον τομέα της από κοινού αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της διατήρησης της δημόσιας τάξης. Πρότεινε, επίσης, τη διεύρυνση των διαύλων συνεργασίας με τη συμμετοχή και άλλων χωρών, όπως η Βουλγαρία.

Ο Σέρβος υπουργός προσκάλεσε τον κ. Χρυσοχοΐδη, τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και Έλληνες αξιωματικούς να συμμετάσχουν σε διάσκεψη στο Βελιγράδι για την ενίσχυση της ασφάλειας στα Βαλκάνια, πρόταση που έγινε αποδεκτή.

Τουρισμός και αστυνομική συνεργασία

Ο κ. Ντάτσιτς έθεσε επίσης ζήτημα απλοποίησης των ελέγχων για τους Σέρβους τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα, κυρίως τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, συζητήθηκε η διαχείριση των τροχονομικών παραβάσεων Σέρβων πολιτών στη χώρα μας, θέμα που, όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, θα εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στη διεξαγωγή άμεσης συνάντησης των αντίστοιχων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας και τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών. Υπογραμμίστηκε, επίσης, η ανάγκη στοχευμένων κοινών δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων, καθώς τα εγκληματικά δίκτυα ενδέχεται να εκμεταλλευτούν τις εξελίξεις μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Κοινές περιπολίες σε τουριστικές περιοχές

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα κατά τη θερινή περίοδο και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους σε δημοφιλείς προορισμούς για Σέρβους τουρίστες, όπως η Χαλκιδική και η Ζάκυνθος. Αντίστοιχα, Έλληνες αστυνομικοί θα υπηρετούν προσωρινά στη Σερβία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, ο υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο ταξίαρχος Ελευθέριος Χαρδαλιάς και ο ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος. Από τη σερβική πλευρά παρόντες ήταν ο πρέσβης της Σερβίας στην Ελλάδα, Nikola Nedeljković, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων και της Αστυνομίας.