Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο στους εκτός Ελλάδας εκλογείς και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού.

Με το παρόν νομοσχέδιο εισάγεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους εκτός επικρατείας εκλογείς καθώς και ο ορισμός διακριτής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η επιτυχημένη υλοποίηση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, απέδειξε ότι η χώρα μπορεί να διευκολύνει τους Έλληνες εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στους εκτός επικρατείας εκλογείς, στις εθνικές εκλογές του 2027, απαιτείται η εξασφάλιση πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες,