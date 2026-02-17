Στο επίκεντρο ενός σοβαρού περιστατικού βρέθηκε η γνωστή τράπερ και TikToker, Ghetto Queen, καθώς η καλλιτέχνιδα δέχθηκε σφοδρή επίθεση πριν από λίγες ημέρες.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω από το σπίτι της. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές. Η ίδια ανέφερε, ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες της επίθεσης.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Αποκαλύψεις», η Ghetto Queen περιέγραψε τη δραματική εμπειρία που έζησε: «Σάββατο πρωί δέχτηκα μια πολύ βάναυση επίθεση. Μου έκαψαν το αυτοκίνητο ολοσχερώς. Εγώ ποτέ δεν έχω πειράξει κανέναν… Περιμένω να αντικρύσω τους υπαίτιους στο δικαστήριο» είπε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια.

Η ίδια υπογράμμισε, ότι από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι τους πρώτους ορόφους της πολυκατοικίας. Όπως δήλωσε, το περιστατικό έχει επηρεάσει βαθιά την καθημερινότητά της, ενώ αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με τον υπόκοσμο, όπως ανέφερε ότι υπονοούν ορισμένοι στο περιβάλλον της.

Ποια είναι η Ghetto Queen

Η Ghetto Queen θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της ελληνικής τραπ και ραπ σκηνής, με τα τραγούδια της να συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στα social media. Στις αρχές του 2026, το όνομά της είχε βρεθεί ξανά στη δημοσιότητα, ύστερα από έντονη αντιπαράθεση με τον ράπερ Ivan Greko, ενώ πρόσφατα είχε και διαμάχη με την Cinderella, γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο.