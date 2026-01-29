Φωτιά ξέσπασε σε μάντρα αυτοκινήτων στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, στις 2.15 τα ξημερώματα.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο αυτοκίνητα.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μάντρα αυτοκινήτων στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2:15 και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο οχήματα που βρίσκονταν μέσα στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.