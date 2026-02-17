Τραγωδία στη Νάουσα της Πάρου, καθώς ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Όπως αναφέρει το cyclades.gr, κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος επέβαινε ως συνοδηγός σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – σημειώθηκε το τροχαίο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ακόμη ένας 31χρονος και νοσηλευεται στο Νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Ο 17χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Σύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού.