Τα «γιατί» της τραγωδίας στο τροχαίο στην Αρτέμιδα παραμένουν αναπάντητα, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο.

Το ποιος από τους ανήλικους κρατούσε το τιμόνι, αποτελεί το κεντρικό ερώτημα στην έρευνα. Η μητέρα του 14χρονου που φέρεται, σύμφωνα με τις Αρχές, να οδηγούσε το αυτοκίνητο, λέει ότι ο γιος της «έχει πάθει σοκ». Μιλώντας στο MEGA, αρνήθηκε ότι ο γιος της ήταν ο οδηγός του οχήματος, το οποίο ανήκει στην οικογένεια.

«Τώρα έχει πάθει σοκ. “Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Τι κάναμε μαμά;”. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε “πάρε το κλειδί και το αμάξι”, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι», πρόσθεσε.

Συμμαθητής των ανηλίκων ανέφερε, πως «το είχαν ξανακάνει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι νεαροί είχαν επιχειρήσει και στο παρελθόν να οδηγήσουν το αυτοκίνητο.

Θρήνος για τον 15χρονο Έλιον

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η εφηβική απερισκεψία μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ο 15χρονος Έλιον τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε με δύο φίλους του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Το ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA προκαλεί σοκ, καθώς καταγράφει τους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση και στη συνέχεια το απόλυτο χάος. Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται το όχημα στα τελευταία μέτρα της διαδρομής, λίγο πριν ακινητοποιηθεί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το αυτοκίνητο έτρεχε με τουλάχιστον 110 χλμ/ώρα.

Οι τρεις ανήλικοι ήταν αχώριστοι φίλοι, μεγάλωσαν μαζί και μοιράζονταν κοινά όνειρα. Από την Παρασκευή (13/2) γονείς, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής επισκέπτονται το σημείο του δυστυχήματος, για να αφήσουν λουλούδια και να αποτίσουν φόρο τιμής.

Για την οικογένεια του 15χρονου, ο χρόνος μοιάζει να έχει «παγώσει». Η μητέρα του φτάνει στο σημείο υποβασταζόμενη, γονατίζει και θρηνεί στο σημείο όπου το παιδί της άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι δύο ανήλικοι, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται ακόμη στο νοσοκομείο. Μετά την ανάρρωσή τους, θα καταθέσουν στις αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας.