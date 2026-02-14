Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λούτσα μετά τον τραγικό θάνατο ενός 15χρονου παιδιού, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026), όταν οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε δέντρο και ειδοποίησαν αμέσως ΕΚΑΒ και αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγός του οχήματος ήταν ένας 15χρονος, ενώ μέσα βρίσκονταν ακόμη δύο συνομήλικοί του.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο

Ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου πριν αυτό συγκρουστεί με σφοδρότητα πάνω στο δέντρο. Οι εικόνες προκαλούν σοκ.

«Τι έκανα; Τι έκανα;» φέρεται να φώναζε ο νεαρός οδηγός μόλις συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι «το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω».

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 15χρονος συνεπιβάτης έχασε τη ζωή του, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για μεγάλη ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο 15χρονος οδηγός. Ο ίδιος φέρεται να είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τους γονείς του, προκειμένου να κάνει βόλτα με τους φίλους του στους δρόμους της Λούτσας — μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία.