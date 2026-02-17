Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδιαίτερα άστατο, ενώ η Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται με σχετική ψύχρα και τοπικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα δύο ημερών (Τετάρτη και Πέμπτη 18-19/02/2026), ο καιρός θα παρουσιάσει εκ νέου επιδείνωση. Την Καθαρά Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, καθώς και χαμηλές θερμοκρασίες.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, ο καιρός θα παρουσιάσει «αστάθεια Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026», ενώ η Κυριακή θα είναι η πιο ψυχρή ημέρα του τριημέρου. Τα Κούλουμα θα συνοδευτούν από σχετικά ήπιο καιρό, με λίγες τοπικές βροχές.

Μετά το πέρας της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα την Τρίτη, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Τετάρτη – Σημαντική βελτίωση

Τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αισθητή βελτίωση, με περιορισμό των βροχών και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Πέμπτη – Ηπιότερη και πιο σταθερή ημέρα

Η Πέμπτη αναμένεται ως η πιο ήρεμη ημέρα της εβδομάδας, με θερμοκρασίες από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και έως 18°C στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, πνέοντας από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Παρασκευή και Σάββατο – Επιστροφή της αστάθειας

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επαναφέρει την αστάθεια, με κατά διαστήματα βροχές στις περισσότερες περιοχές. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, ξεκινώντας από τα βόρεια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες 4–6 μποφόρ και τοπικά 7–8 μποφόρ, ενώ ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν από τα Βαλκάνια προς τη χώρα.

Κυριακή – Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 4–6°C, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ακραία φαινόμενα. Στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Καθαρά Δευτέρα – Πρώτη εκτίμηση

Με βάση τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με σχετικά ήπιο καιρό και τοπικές νεφώσεις. Αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, πιθανές τοπικές βροχές στα ανατολικά και το Αιγαίο, καθώς και σχετική ψύχρα. Οι θερμοκρασίες θα είναι ελαφρώς υψηλότερες από την Κυριακή, χωρίς ωστόσο ανοιξιάτικο σκηνικό.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση και ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις τις επόμενες ημέρες.

Εκτιμώμενες θερμοκρασίες σε μεγάλες πόλεις

Αθήνα: Από 16°C την Τετάρτη έως 18°C την Παρασκευή, με πτώση στους 14°C την Κυριακή και εκ νέου άνοδο στους 16°C την Καθαρά Δευτέρα.

Θεσσαλονίκη: Από 12°C την Τετάρτη έως 15°C την Παρασκευή, με πτώση στους 10°C την Κυριακή και 14°C την Καθαρά Δευτέρα.

Πάτρα: Θερμοκρασίες 14–16°C καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με μικρές διακυμάνσεις το Σαββατοκύριακο.

Ηράκλειο: Από 16°C την Τετάρτη έως 20°C την Παρασκευή, με πτώση στους 14°C την Κυριακή και επαναφορά στους 16°C την Καθαρά Δευτέρα.

Λάρισα: Από 15°C την Τετάρτη, πτώση στους 12°C το Σάββατο και άνοδο στους 16°C την Καθαρά Δευτέρα.

Συμπέρασμα για το τριήμερο

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν, ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα επικρατήσει σχετική ψύχρα και λίγες τοπικές βροχές, χωρίς έντονα φαινόμενα αλλά και χωρίς ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.