Κακοκαιρία με σφοδρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους πλήττει τη χώρα από το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026), προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές. Πτώσεις δέντρων, πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος έχουν καταγραφεί από τα Τζουμέρκα και τη Χίο έως τη Σαμοθράκη και την Ηλεία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για Λέσβο και Χίο, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για αυξημένη προσοχή.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» για την Τρίτη τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, λόγω αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και παράκτιων καταστροφών από τους ισχυρούς ανέμους.

Στην Αττική, ένα ξαφνικό «μπουρίνι» προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι ζημιές είναι εκτεταμένες και σοβαρές. Στη Φοινικούντα και τη Μύκονο η θάλασσα βγήκε στη στεριά, ενώ στη Χίο και τη Λέσβο δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται επίσης σε Λήμνο, Σαμοθράκη, Σύμη και Ηλεία.

Κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, σημειώθηκε μεγάλη καθίζηση που «έκοψε» τον δρόμο στα δύο. Ο οδηγός αυτοκινήτου σώθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς το όχημά του πέρασε λίγα δευτερόλεπτα πριν την καταστροφή.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων έκλεισε άμεσα το σημείο για λόγους ασφαλείας, ενώ τεχνικά κλιμάκια αναμένεται να αξιολογήσουν τη ζημιά και να σχεδιάσουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Καταπτώσεις στην Πρέβεζα

Στην Πρέβεζα, μηχανήματα εργάζονται αδιάκοπα σε Μυρσίνη, Μύτικα, παραλιακή εθνική οδό και Πάργα για την αποκατάσταση των ζημιών από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Οι κατολισθήσεις είναι αλλεπάλληλες, κρατώντας σε συνεχή επιφυλακή τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων.

Στην Πάργα, βράχοι καταπλάκωσαν οχήματα χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ στη Λήμνο το νερό πλησίασε επικίνδυνα κατοικίες, εγκλωβίζοντας δύο άτομα σε κατάστημα.

Προβλήματα σε Σαμοθράκη, Κέρκυρα και Πελοπόννησο

Στη Σαμοθράκη, κύματα χτύπησαν τη στεριά, ρίχνοντας κολώνες και δέντρα και προκαλώντας διακοπές ρεύματος. Στην Κέρκυρα, οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται για 20 ημέρες, με τις ποσότητες νερού να καταγράφουν ρεκόρ πεντηκονταετίας.

Στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στη Μεγαλόπολη, καταγράφηκαν μεγάλες καταστροφές. Η κατάρρευση γέφυρας άφησε δέκα χωριά αποκομμένα, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και στο δίκτυο ύδρευσης.

Πλημμύρες στην Κατερίνη

Ο Δήμος Κατερίνης ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των σοβαρών προβλημάτων στο παραλιακό μέτωπο από το φαινόμενο θαλάσσιας υπερχείλισης.

Οι κοινότητες Παραλίας, Κορινού και Ολυμπιακής Ακτής υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Με εντολή του δημάρχου Ιωάννη Ντούμου και τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Λάζου, ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών σε δημοτικές υποδομές. Ο κ. Ντούμος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «οι ζημιές είναι μεγάλες» και πως πρόκειται για «ένα πρωτόγνωρο γεγονός», σημειώνοντας ότι η θάλασσα εισχώρησε στη στεριά χωρίς να φυσάει ή να βρέχει.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ηλεία

Στην Ηλεία, το Βαρθολομιό «πνίγηκε» μετά την ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων από το Φράγμα Καραμανλή. Παρά τις προσπάθειες να διοχετευτούν τα νερά στον Πηνειό, πλημμύρισαν σπίτια και καλλιέργειες. Οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ζημιές, ενώ αρκετοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σοβαρά φαινόμενα κατολίσθησης παρατηρούνται και στο Μαζαράκι, όπου επτά χωριά έχουν αποκλειστεί. Στο Κατάκολο, οι αρχές δίνουν μάχη για να απομακρύνουν βράχο 40 τόνων που απειλεί κατοικίες και επιχειρήσεις.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για Λέσβο και Χίο

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Λέσβο και Χίο, με νέα επιδείνωση του καιρού αύριο. Αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ, κυρίως στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

«Red Code» σε πέντε περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, έθεσε σε κατάσταση «Red Code» τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Οι τοπικοί φορείς καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την καλύτερη διαχείριση της κρίσης.