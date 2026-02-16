Για διαδοχικές κακοκαιρίες προειδοπιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σε νέα του ανάερτηση, Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «με διαδοχικές κακοκαιρίες θα κυλήσει και η νέα εβδομάδα με τις ενδείξεις να θέλουν αρκετό κρύο προς το Σαββατοκύριακο και την Καθαρά Δευτέρα».

Ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες να εκδηλώνονται αρχικά στη δυτική Ελλάδα και σταδιακά να μεταφέρονται στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, οι βροχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, που θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας από την αφρικανική σκόνη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή από την ΕΜΥ

Αττική: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ, βροχές και στα δυτικά τμήματα, με χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως μέχρι το πρωί και εκ νέου από το βράδυ. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 και σταδιακά νοτιοδυτικοί 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα στη νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 5-7 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 7-8 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, πυκνές κατά τόπους σε Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 8 μποφόρ, με στροφή σε βορειοδυτικούς από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια και δυτικά.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: Βροχές και καταιγίδες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη και την Κρήτη, με βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση μέσα στην ημέρα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Λίγες νεφώσεις στα δυτικά, τοπικά αυξημένες με πιθανότητα βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοδυτικά. Άνεμοι νότιοι 4-7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και στη συνέχεια στα κεντρικά και βόρεια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι έως 8 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων. Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Live η εξέλιξη του καιρού

