Μεταβαλλόμενο και κατά διαστήματα άστατο σκηνικό θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 16/2, ενώ από την Τρίτη 17/2 αναμένεται νέα επιδείνωση, με πιο εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και δυτικά.

Δευτέρα 16/2: Τοπικά έντονες βροχές και σποραδικές καταιγίδεςΗ ημέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, καθώς και έως τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Από το απόγευμα αναμένονται χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες στα νοτιοανατολικά.

Ενισχυμένοι άνεμοι – Μικρή πτώση θερμοκρασίας

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Δωδεκανήσων τις πρωινές ώρες θα πνέουν νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 17°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18°C και στα ανατολικά και νότια τοπικά τους 19°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17°C, τοπικά έως 18°C.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15°C, τοπικά έως 16°C.

Τρίτη 17/2: Νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά

Η Τρίτη θα χαρακτηριστεί από γενικευμένη επιδείνωση του καιρού. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δυτικά, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από τις προμεσημβρινές ώρες σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, τοπικά 8 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, και από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και δυτικά, φτάνοντας στα βόρεια τους 13 με 15°C, στα δυτικά τους 14 με 16°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18°C και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 19°C, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 11°C.