Βροχές και καταιγίδες με έντονα φαινόμενα αναμένονται σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Οι καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ μέχρι τις πρωινές ώρες αναμένονται φαινόμενα και στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και το Αιγαίο. Από το απόγευμα, χιονοπτώσεις προβλέπονται στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ πρόσκαιρα αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσουν τα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες οι άνεμοι θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως 17 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και έως 19 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ, βροχές και στα δυτικά τμήματα, με χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως μέχρι το πρωί και εκ νέου από το βράδυ. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 και σταδιακά νοτιοδυτικοί 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα στη νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 5-7 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 7-8 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, πυκνές κατά τόπους σε Ήπειρο και Μακεδονία. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 8 μποφόρ, με στροφή σε βορειοδυτικούς από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια και δυτικά.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: Βροχές και καταιγίδες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη και την Κρήτη, με βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση μέσα στην ημέρα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Λίγες νεφώσεις στα δυτικά, τοπικά αυξημένες με πιθανότητα βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοδυτικά. Άνεμοι νότιοι 4-7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και στη συνέχεια στα κεντρικά και βόρεια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι έως 8 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων. Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.