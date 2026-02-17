Οδηγούσε μεθυσμένη και με ταχύτητα στα στενά του Κολωνακίου. Η γνωστή τραγουδίστρια, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Η 36χρονη ερμηνεύτρια, μέλος συγκροτήματος έντεχνης μουσικής, λίγο πριν από τις 5 το πρωί κι ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, όπως βλέπετε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και του τμήματος γραφικών του MEGA, προσπάθησε να στρίψει προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, χτυπά σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα και εξαιτίας της κλίσης του δρόμου, προκαλεί καραμπόλα με ακόμα δύο ΙΧ.

Κάτοικοι περιγράφουν τον ήχο από την πρόσκρουση ως εκκωφαντικό.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο την υπέβαλαν σε αλκοτέστ. Η πρώτη μέτρηση έδειξε ποσότητα αλκοόλ στο αίμα, 0,78 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο ενώ η δεύτερη άγγιξε τα 0,83 τη στιγμή που το όριο είναι στα 0,25!

Σύμφωνα με πληροφορίες η τραγουδίστρια δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί είπε πως έχασε τον έλεγχο με τους αστυνομικούς να την συλλαμβάνουν.

Το πρωί οι ιδιοκτήτες των οχημάτων σε σοκ αντίκρισαν τις ζημιές.

«Δεν έχουμε καταλάβει τι έγινε ούτε πώς έγινε. Θα δούμε τι ζημιές έχει υποστεί το αυτοκίνητό μας, είναι πολλές θα το πάρει η οδική. Ευτυχώς που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός!».

Η 36χρονη οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου της ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 πλημμελήματα, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ. Παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο και πήρε προθεσμία για να δικαστεί την Πέμπτη.