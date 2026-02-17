Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο, οδηγήθηκε η τραγουδίστρια που συνελήφθη για το τροχαίο ατύχημα, υπό την επήρεια αλκοόλ, στο Κολωνάκι. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, με την 36χρονη να χάνει τον έλεγχο του οχήματος και να προκαλεί φθορές σε τουλάχιστον τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οδηγός κινούταν επί της οδού Κλεομένους όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται στο ύψος της οδού Ξανθίππου στο Κολωνάκι έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές συνολικά πέντε οχήματα.

Σε έλεγχο αλκοτέστ που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, η οδηγός βρέθηκε να οδηγεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος, καθώς στην πρώτη μέτρηση καταγράφηκε ποσοστό 0,78 mg/l και στη δεύτερη 0,83 mg/l, τιμές που υπερβαίνουν κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, ενώ με τη συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.