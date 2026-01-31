Η νεαρή τραγουδίστρια Emily Lybe έγινε viral με τραγούδι που αναφέρεται σε πρόσφατα τραγικά περιστατικά στην Ελλάδα, όπως η φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, το blackout στο FIR Αθηνών, το δυστύχημα στα Τέμπη και ο θάνατος της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους.

Viral έχει γίνει ένα τραγούδι που έγραψε η νεαρή τραγουδίστρια Emily Lybe, την οποία την έχουμε γνωρίσει καλύτερα από τις εμφανίσεις της στο NOX, καθώς δίκασε την χώρα μέσα από ένα ρεφρέν.

Η ίδια έγραψε ένα τραγούδι αναφερόμενη στην φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, στο blackout στο FIR Αθηνών, στα Τέμπη, στον θάνατο της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους που κάλεσε την Αστυνομία και της είπαν πως το περιπολικό δεν είναι ταξί αλλά και στην κακοκαιρία από την οποία προκλήθηκαν 2 θάνατοι πριν 2 εβδομάδες.

Μέσα σε ένα tiktok videο ακούσαμε ό,τι μας έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα, καταλήγοντας στο slogan «ΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΥΧΗ». Το video ανεβαίνει σε views από χθες ενώ η ίδια τοποθετήθηκε και στα αρνητικά σχόλια που έγιναν από χρήστες για τους κοινωνικοπολιτικούς στίχους.

Κάτι αντίστοιχο είχαμε δει και πέρσι με το τραγούδι Ελλάδα 2.0. με αφορμή τα Τέμπη.