Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας θα καθίσει αύριο Τετάρτη (18/20 ο Χρήστος Μαυρίκης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε. Όμως ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί έως τη δίκη του. Ο Χρήστος Μαυρίκης αντέτεινε, πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, καθώς θα πρέπει να μπορέσει να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα και πρόσθεσε δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο που αφορά το «βραχιολάκι», που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορια της δωροδοκίας δικαστή.

Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 18/2/2026 και έως τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Η έξοδος από τα δικαστήρια Ευελπίδων

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Χρήστος Μαυρίκης χθες (16/2) το απόγευμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ενώ αμέσως μετά οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου. Κατόπιν επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκε σε παρακείμενο του σπιτιού του χωράφι, όπου κρυβόταν για περισσότερες από 3 ώρες.

Ο αποκαλούμενος και «εθνικός κοριός» λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση υποκλοπών του 1993, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολιδας. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, προκειμένου να δικαστεί.