Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας (16/2), όταν ενημερώθηκε ότι στο σπίτι του καταδικασμένου για σκάνδαλο υποκλοπών, Χρήστου Μαυρίκη, στα Σπάτα, υπάρχει περιστατικό πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Μαυρίκης βγήκε από το σπίτι του στην οδό Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα, πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του αρνούμενος να παραδοθεί. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες της ΕΛ.ΑΣ. και εκπαιδευμένος διαπραγματευτής, ενώ παρούσα είναι και η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος φέρεται να έχει αποφυλακιστεί πρόσφατα με «βραχιολάκι».

Ποιος είναι ο Χρήστος Μαυρίκης

Ο Χρήστος Μαυρίκης είναι γνωστός στο πανελλήνιο ως ο «εθνικός κοριός», λόγω της εμπλοκής του στο μεγάλο σκάνδαλο τηλεφωνικών παρακολουθήσεων του 1993, όταν ομολόγησε, ότι ως τεχνικός του ΟΤΕ, ότι διενεργούσε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις (μέσω ΚΑΦΑΟ) πολιτικών προσώπων, όπως του Ανδρέα Παπανδρέου, κατ’ εντολή του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη, στενού συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Το 1998 καταδικάστηκε για απόπειρα εκβίασης, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και παράνομη βία.

Το 2022 είχε απασχολήσει τις αρχές όταν έβγαλε όπλο μετά από διαπληκτισμό σε βενζινάδικο.

Τον Μάιο του 2025 συνελήφθη ξανά με την κατηγορία της απόπειρας δωροδοκίας αρεοπαγίτη, στον οποίο φέρεται να πρόσφερε το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για να παρέμβει σε αστική υπόθεση.

Φέρεται ότι είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και βρισκόταν υπό περιορισμό με τη χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι»).