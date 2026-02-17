Ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολιδας στον Χρήστο Μαυρίκη ο οποίος χθες το απόγευμα φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα ενώ αμέσως μετά οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου.

Κατόπιν επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκε σε παρακείμενο του σπιτιού του χωράφι όπου κρυβόταν για περισσότερες από 3 ώρες.

Ο Χρ. Μαυρίκης μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

