Απολογείται το μεσημέρι ο 63χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου αδελφού του στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ του Σαββάτου τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν έντονα μέσα στο σπίτι τους. Η αιτία του επεισοδίου ήταν μια φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία για τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Η λογομαχία κλιμακώθηκε, με τον 63χρονο να αρπάζει μαχαίρι και να τραυματίζει θανάσιμα τον 67χρονο στον λαιμό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, ο 67χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα δύο αδέλφια διέμεναν το τελευταίο διάστημα στο ίδιο σπίτι, ενώ το θύμα είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Ηράκλειο, όπου ζούσε για αρκετά χρόνια. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες είχαν στο παρελθόν έντονες διαφωνίες. Αν και είχαν προσπαθήσει να συμφιλιωθούν, οι μεταξύ τους εντάσεις φαίνεται πως δεν είχαν εκλείψει.

Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος με δύο παιδιά, ενώ ο 63χρονος, ζούσε σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής απομονωμένος και αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

Ξαδέλφη εξ αγχιστείας των δύο ανδρών μιλώντας στο creta24.gr, περιέγραψε τον 63χρονο δράστη ως μοναχικό άνθρωπο, κλεισμένο στον εαυτό του. Όπως ανέφερε, ο άνδρας κατανάλωνε συχνά υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, κάτι που ενδεχομένως συνέβη και το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, το 67χρονο θύμα ήταν ήσυχος και πράος άνθρωπος, χωρίς να έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Είχε ζήσει για χρόνια στο Ηράκλειο, όμως πρόσφατα μετακόμισε στη Μάρθα, όπου λίγες ημέρες αργότερα έχασε τη ζωή του από τα χέρια του ίδιου του αδελφού του.

«Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο περιστατικό στο χωριό», πρόσθεσε η συγγενής, εκφράζοντας τη θλίψη και την απορία της για το τραγικό γεγονός.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το έγκλημα:

Συνελήφθη χθες (14.02.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς τους Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, 64χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες (14.02.2026) ο 64χρονος κατόπιν διαπληκτισμού με τον 67χρονο αδελφό του τον τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.