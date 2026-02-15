Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία της Βιάννου Ηρακλείου μετά το φρικτό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026, όταν ένας άνδρας σκότωσε τον ίδιο του τον αδελφό μέσα στην κοινή τους οικία, για ασήμαντη, όπως φαίνεται, αφορμή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 19:40 χθες το απόγευμα, ο 64χρονος τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, αναφέροντας ότι διαπληκτιζόταν με τον 67χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Η αιτία του επεισοδίου, όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία για τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 64χρονο τη στιγμή που εξερχόταν από το σπίτι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο δράστης παραδέχτηκε ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του. Οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν από τον χώρο και κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του σπιτιού διαπίστωσαν ότι ο 67χρονος βρισκόταν νεκρός σε δωμάτιο, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον τράχηλο και ένα σοβαρό τραύμα στην κοιλιά, όπου το μαχαίρι παρέμενε καρφωμένο.

Ο 64χρονος οδηγήθηκε στο Α.Τ. Βιάννου, όπου εξετάστηκε από αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και ομολόγησε την πράξη του, δίνοντας λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε. Όπως φαίνεται, οι προσωπικές και οικογενειακές διαφορές οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου. Στο σπίτι μετέβησαν αξιωματικοί της Υ.Δ.Ε.Ε. Ηρακλείου και κλιμάκιο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για να διενεργήσει αυτοψία στον χώρο.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί συγκλονισμένη μια οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το έγκλημα:

Συνελήφθη χθες (14.02.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς τους Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, 64χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες (14.02.2026) ο 64χρονος κατόπιν διαπληκτισμού με τον 67χρονο αδελφό του τον τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.