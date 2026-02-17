Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για συμπληρωματική απολογία, μετά τα νέα στοιχεία και την μετατροπή του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος.

Όσο ο 54χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» οργανώνει την υπερασπιστική του γραμμή με το δικηγόρο του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την ερευνά, καθώς η δικογραφία παραμένει ανοιχτή. Στη συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ και διαβίβασαν στην εισαγγελέα, περιέχονται περίπου 15 καταθέσεις, που αποδεικνύουν, ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο του 2025.

Η εισαγγελική λειτουργός που έλαβε την πολυσέλιδη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διαπίστωσε στο προανακριτικό υλικό εγκληματικές παραλείψεις. Εκτός από τις 15 καταθέσεις για την έντονη οσμή, δεν εγκρίθηκε κονδύλι 30.000 ευρώ για επισκευή σωληνώσεων, καθώς και κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις.

Όταν κλήθηκε τεχνικός εμπειρογνώμονας, ενημέρωσε πως υπήρχε πρόβλημα στις σωληνώσεις και στις δεξαμενές, ζητώντας 30.000 ευρώ για την επισκευή, με την εταιρία να μην εγκρίνει το κονδύλι επισκευής. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως οι σωληνώσεις είχαν σειρά κατασκευαστικών λαθών. Είχαν κατασκευαστεί το 2008 και ενώ ανά 5 χρόνια θα έπρεπε να δίνεται ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο που εξασφάλισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκλειστικά για το MEGA, στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 η εταιρεία ζητά έλεγχο και την ίδια κιόλας ημέρα, παίρνει απάντηση ότι πραγματοποιήθηκε. Πλέον ο ιδιοκτήτης είναι αντιμέτωπος με το βαρύτατο κακούργημα, που τιμωρείται ακόμα και με ισόβια, αυτό της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Πυροσβεστικής αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, απευθείας τοποθετημένος στο χώμα, είχε φθορές. Η διαρροή προπανίου μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», με την ισχύ της έκρηξης να υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας.

Πιθανά νέα εντάλματα

Ευθύνες για όσα δεν έγιναν σωστά στο εργοστάσιο της Βιολάντα και κόστισαν πέντε ζωές, δεν έχουν μόνο τα τρία βασικά πρόσωπα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, τουλάχιστον επτά ακόμα πρόσωπα αναφέρονται στη δικογραφία που έχει υποβληθεί.

Συγκεκριμένα, στη δικογραφία που υπέβαλαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ, προκύπτουν ευθύνες για εκείνους που υπέγραφαν άδειες και έκαναν εργασίες, ενώ γνώριζαν ότι υπάρχει παρανομία ή αδιαφόρησαν και δεν έλεγξαν σωστά.

Ειδικότερα:

Υπάρχουν τέσσερις μηχανικοί που έβαλαν την υπογραφή τους σε μια άδεια οικοδόμησης ενός κτηρίου, που έβλεπαν ότι υπάρχει υπόγειο, αλλά στα χαρτιά είναι άφαντο. Υπάρχουν δύο μηχανικοί που υπέγραψαν για την επέκταση της μονάδας το 2018 και είδαν και πάλι ότι και το υπόγειο δεν υπάρχει στη μελέτη, αλλά και ότι υπάρχουν παράνομες δεξαμενές. Υπάρχει ένας υδραυλικός, ο οποίος τοποθέτησε τις σωληνώσεις με παράτυπη διαδικασία, χωρίς να ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας για αγωγούς που διοχευτεύουν προπάνιο.

Τέλος, έχουν εντοπιστεί ευθύνες και για υπαλληλους της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας, για ελέγχους που δεν έγιναν. Είναι στην κρίση της δικαιοσύνης πόσους θα καλέσει τις επόμενες μέρες, καθώς όπως ανέφερε το Star, πηγές στο χώρο της δικαιοσύνης έλεγαν, ότι δεν αποκλείεται να έχουμε εντάλματα τα επόμενα 24ωρα.

Συγκέντρωση εργαζομένων σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους

Ο ιδιοκτήτης κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων και αναμένεται η μεταγωγή του στα δικαστήρια Τρικάλων. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιείται συγκέντρωση ομάδας εργαζομένων της εταιρείας, σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους. Η κίνηση αυτή προκαλεί και αντιδράσεις καθώς διερχόμενοι αποδοκίμασαν τους συγκεντρωμένους, δίχως να προκληθεί κάποια περαιτέρω ένταση.