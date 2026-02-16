Σε ένα παιχνίδι με τρομερές εναλλαγές στα συναισθήματα και το σκορ, ο Πανσερραϊκός πήρε παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, στο Περιστέρι, απέναντι στον αφελή Ατρόμητο, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο φορές, αρχικά με πέναλτι του Τσούμπερ στο 27′ και στη συνέχεια με τον Μουτουσαμί στο 87′, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν αμφότερες. Ο Λύρατζης έκανε το 1-1 στο 32′, ενώ την δεύτερη ισοφάριση πέτυχε ο Τεϊσέιρα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων με ασύλληπτη κεφαλιά προς τα πίσω!

Περισσότερα σε λίγο…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 63′ απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Ίβαν γιατί σήκωσε ψηλά το πόδι του προς τον Μουντέ, ενώ νωρίτερα στο 26′ χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR για να καταλογίσει το πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Φωτιάς από το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει το μαρκάρισμα του του Κάλινιρ στον Μασούρ για πέναλτι, όπως και τελικά έκανε ο Πολυχρόνης.

ΣΚΟΡΕΡ:

27πεν. Τσούμπερ , 87′ Μουτουσαμί – 32′ Λύρατζης, 90+2′ Τεϊσέιρα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57΄Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57΄Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80΄Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (68΄Πνευμονίδης), Τσούμπερ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Καλίνιν, Τσαούσης (88΄Μασκανάκης), Ομεονγκά (88΄Ριέρα), Δοϊρανλής, Σαλάμ (79΄Μπρουκς), Τεϊσέιρα (95΄Καρέλης), Ιβάν.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 17:00 (Σάββατο 21/2 – 17:00)

Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ 16:00 (Κυριακή 22/2 – 16:00)