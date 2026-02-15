Το ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα στους Δικεφάλους ολοκληρώθηκε ισόπαλο, αφήνοντας έτσι τον βαθμολογικό πίνακα αμετάβλητο, με καμία ομάδα να μην ξεφεύγει. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, την προηγούμενη ημέρα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λεβαδειακού.

Η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή με 49 βαθμούς, ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 47, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 46, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο. Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

ΑΕΚ – 49 βαθμοί

22/02 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

Ολυμπιακός – 47 βαθμοί

21/02 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

ΠΑΟΚ – 46 βαθμοί

22/02 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ