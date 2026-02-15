Το ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα στους Δικεφάλους ολοκληρώθηκε ισόπαλο, αφήνοντας έτσι τον βαθμολογικό πίνακα αμετάβλητο, με καμία ομάδα να μην ξεφεύγει. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, την προηγούμενη ημέρα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λεβαδειακού.
Η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή με 49 βαθμούς, ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 47, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος με 46, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο. Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
ΑΕΚ – 49 βαθμοί
22/02 ΑΕΚ – Λεβαδειακός
01/03 Βόλος – ΑΕΚ
07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ
22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά
Ολυμπιακός – 47 βαθμοί
21/02 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet
ΠΑΟΚ – 46 βαθμοί
22/02 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)
08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ