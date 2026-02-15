Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League διατήρησε τη μάχη για την κορυφή ανοιχτή. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, με την ΑΕΚ να παραμένει στην πρώτη θέση με 49 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 46, έχοντας όμως ματς λιγότερο.

Αντίθετα, το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ, που έληξε ισόπαλο 2-2, πρόσφερε γκολ και θέαμα στους φιλάθλους, ανοίγοντας το πρόγραμμα της Κυριακής (15/02).

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet LIVE

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 18:00

Η βαθμολογία: