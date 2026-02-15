Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League διατήρησε τη μάχη για την κορυφή ανοιχτή. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, με την ΑΕΚ να παραμένει στην πρώτη θέση με 49 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 46, έχοντας όμως ματς λιγότερο.
Αντίθετα, το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ, που έληξε ισόπαλο 2-2, πρόσφερε γκολ και θέαμα στους φιλάθλους, ανοίγοντας το πρόγραμμα της Κυριακής (15/02).
Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR 3-1
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
Βόλος – Άρης 1-1
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet LIVE
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 18:00