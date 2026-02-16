Ο Βινίσιους Τζούνιορ μίλησε στον γνωστό Ισπανό Youtuber Ιμπάι, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες γύρω από τη μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ στην Ρεάλ Μαδρίτης και τον ρόλο που έπαιξε ο ίδιος στην προσέλκυσή του.

Ο ρόλος του Βινίσιους στην προσέλκυση του Εμπαπέ

Ο εξτρέμ των «μερένγκες» εμφανίστηκε χαλαρός και ειλικρινής στο βίντεο με τίτλο «24 Horas con Vini Jr.» (24 ώρες με τον Βινίσιους Τζούνιορ) και αποκάλυψε πως λειτουργούσε σαν… προσωπικός ατζέντης του Γάλλου, στέλνοντας καθημερινά μηνύματα για να τον πείσει να υπογράψει. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άφιξη του Κάρλο Αντσελότι στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Βραζιλίας, εκφράζοντας ενθουσιασμό για την επιρροή του στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.

Ο διεθνής άσος τόνισε πως, παρά τα συλλογικά του επιτεύγματα, παραμένει πεινασμένος για τίτλους: «Έχω κερδίσει πολλά πράγματα, αλλά θέλω να συνεχίσω να κερδίζω. Δεν έχουμε κατακτήσει Μουντιάλ, και αυτό είναι δύσκολο για εμάς. Φέτος, ελπίζω να κατακτήσουμε το έκτο αστέρι με τη Βραζιλία».

Σχετικά με την υπόθεση «Εμπαπέ», ο Βινίσιους αποκάλυψε: «Κάθε καλοκαίρι του έγραφα: “Πότε έρχεσαι;”. Έδρασα σαν μάνατζερ του. Το ίδιο έκανα και με τον Μπέλιγχαμ. Θέλω να παίζω με τους καλύτερους για να έχω περισσότερες πιθανότητες να κερδίζω», δείχνοντας για ακόμα μια φορά την αποφασιστικότητά του να κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του.