Η Φλαμένγκο δείχνει διατεθειμένη να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του Βινίσιους Ζούνιορ, με τον Ζοζέ Μπότο, διευθυντή ποδοσφαίρου του συλλόγου, να αφήνει ανοιχτό το συγκεκριμένο σενάριο. Μετά την επιστροφή του Λούκας Πακετά στο ρόστερ, οι άνθρωποι της ομάδας του Ρίο ντε Τζανέιρο δεν κρύβουν τη φιλοδοξία τους για ακόμη μία ηχηρή κίνηση, έχοντας πλέον στραμμένο το βλέμμα τους στον Βινίσιους.

Στη Φλαμένγκο αντιλαμβάνονται πως μια τέτοια εξέλιξη εξαρτάται αποκλειστικά από την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή και γι’ αυτό δηλώνουν έτοιμοι να τον υποδεχθούν ξανά, προσφέροντάς του το κατάλληλο περιβάλλον για να πρωταγωνιστήσει εκ νέου στο «Μαρακανά». Ο Βραζιλιάνος άσος, που αποχώρησε από τον σύλλογο το 2017, διανύει μία απαιτητική φάση στην καριέρα του, αντιμετωπίζοντας αμφισβήτηση και αγωνιστικές δυσκολίες στη Μαδρίτη. Στο Ρίο, ωστόσο, θεωρούν πως σε περίπτωση επιστροφής θα βρει ξανά τη στήριξη και την αποθέωση που χρειάζεται, ώστε να αναδειχθεί και πάλι σε ηγέτη και αγαπημένο είδωλο της εξέδρας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα