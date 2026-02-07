Ο Κριστιάν Κουαμέ αποτέλεσε την 5η και εν τέλει την τελευταία κίνηση του Άρη στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Ιβοριανός έριξε την αυλαία στα μεταγραφικά των «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι βέβαια προσπάθησαν για μία ακόμη κίνηση και συγκεκριμένα ενός χαφ που θα κάλυπτε το κενό της αποχώρησης του Μόντσου Ροντρίγκεθ.

Ο Ισπανός βρίσκεται ήδη στο Μεξικό και μαζί του… πήρε χαρακτηριστικά που δεν διαθέτει άλλος χαφ της ομάδας. Χτυπήματα στις στατικές φάσεις, επιθετικές αρετές όποτε έπαιζε πιο ψηλά στο γήπεδο και δεν έμπαινε στον… άχαρο ρόλο να χαμηλώσει ώστε να φτιάξει παιχνίδι από πίσω. Οπως, βέβαια, είχε και τα αρνητικά του. Πολλές φορές αργούσε την ανάπτυξη της ομάδας ή η τάση του να μην παίζει κάθετα και να πηγαίνει σε πιο σίγουρες μεταβιβάσεις.

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν ως το τέλος με μία περίπτωση χαφ από τη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα από την Ουρουγυοαή, δίχως όμως την πολυτέλεια του χρόνου. Έτσι, θα περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι και έως τότε θα πορευτούν με λύσεις εκ των έσω.

Ο Χόνγκλα και οι υπόλοιποι

Ο Καμερουνέζος είναι θεωρητικά εκείνος που θα καλύψει το κενό του Μόντσου. Επειδή, όμως, έχει παίξει στο κέντρό μαζί με τον Ισπανό και τον Ούρος Ράτσιτς, ουσιαστικά εκείνος που θα αντικαταστήσει τον Ιβηρα μέσο είναι ο Φρέντρικ Γένσεν ως «10άρι» και με τον Χόνγκλα στην ευθεία μαζί με τον Σέρβο.

Ο Αφρικανός μέσος είναι περισσότερο «6άρι» από τον Μόντσου, διαθέτοντας βέβαια και αυτός τις δικές του επιθετικές αρετές. Οι αμυντικές είναι εκείνες που θα απελευθερώσουν τον Ράτσιτς, με τους Γαλανόπουλο και Βοριαζίδη να είναι οι άλλοι δύο της μεσαίας γραμμής.

Ποσοτικά, υπάρχουν επιλογές. Τόσο στα χαφ όσο και στο «10». Αυτό που μένει να φανεί είναι κατά πόσο θα φανούν και λειτουργικές στα χέρια του προπονητή, με την προϋπόθεση ότι θα είναι υγιείς. Θυμίζουμε ότι ο Γαλανόπουλος είναι off για δύο εβδομάδες ήδη και ο Χόνγκλα επέστρεψε από κάκωση στο γόνατο.