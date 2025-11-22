Ο Ροντινέι, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 απέναντι στον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στάθηκε τόσο στο αποτέλεσμα της ομάδας του όσο και στο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού που ακολουθεί την Τετάρτη με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Όσα είπε ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού:

Για τον αγώνα με τον Ατρόμητο:

«Τα παιχνίδια που παίζουμε στην έδρα μας πρέπει να τα κερδίζουμε. Η δουλειά μας είναι να το κάνουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δύσκολα θα γίνονται τα ματς».

Για το ματς με τη Ρεάλ:

«Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές πρέπει να συγκεντρώνονται στο κάθε ματς που έχουν. Τώρα που τελείωσε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη Ρεάλ. Προείχε η νίκη απέναντι στον Ατρόμητο».

Για τον Βινίσιους:

«Πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ δεν θα μιλήσω μαζί του. Έχουμε καλή σχέση. Μια πολύ καλή φιλία. Όμως θέλω να κερδίσουμε το ματς».