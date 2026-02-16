Η εικόνα του Άρολντ Μουκουντί να αποχωρεί με μάσκα οξυγόνου από τον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους της ΑΕΚ, ωστόσο οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Καμερουνέζος άσος έδειξαν πως δεν έχει κάτι σοβαρό.

Για την ακρίβεια, ο Μουκουντί υποβλήθηκε σήμερα σε ακτινογραφία που ήταν καθαρή κάτι που σημαίνει πως δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά. Το μόνο θέμα τώρα είναι το πώς θα πάει με τους πόνους που έχει ακόμη λόγω της σφοδρότητας της πτώσης στο έδαφος, που του προκάλεσε και το πρόβλημα.

Από εκεί και πέρα, στο κανονικό πρόγραμμα επέστρεψε και ο Νίκλας Ελίασον. Ο Σουηδός άσος έμεινε εκτός αποστολής για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ λόγω ενοχλήσεων, ωστόσο τις ξεπέρασε και πλέον προπονείται κανονικά.

Ενόψει του ματς της Κυριακής με τον Λεβαδειακό δεν υπολογίζονται οι Κοϊτά και Ρότα που θα εκτίσουν τιμωρία λόγω καρτών. Αύριο η ΑΕΚ έχει ρεπό και από Τετάρτη θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για το συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο θυμίζουμε πως θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στη Νέα Φιλαδέλφεια.