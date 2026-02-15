Δημοφιλή
- 1
Κατερίνα Βρανά: Η γυναίκα που γέλασε στον θάνατο και σπάει τα ταμπού της αναπηρίας
- 2
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας ετοιμάζει απολαυστική μακαρονόπιτα χωρίς φύλλο
- 3
Κλειδώνει η αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου: Ποια 20 επιδόματα «συμπαρασύρει» και πού φτάνει ο μέσ
- 4
Αναβιώνουν τα προσφυγικά Αλεξάνδρας: Ξεκινά η αποκατάσταση ιστορικών πολυκατοικιών
- 5
Ελληνες της Βενεζουέλας αποκαλύπτουν: «Είναι σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα»
- 6
Ιστορική απόφαση: Η Γαλλία ποινικοποιεί την προγραμματισμένη απαξίωση
- 7
Τζέφρι Έπσταϊν: Η Γενική Εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με 305 διάσημους και πολιτικούς - «Κανείς δεν
- 8
Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Τα πρώτα λόγια του 63χρονου στους αστυνομικούς - «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο»
- 9
Φρίκη σε ενυδρείο της Κίνας: Χρυσόψαρο κολυμπούσε ακέφαλο για 14 μέρες ενώ το έτρωγαν ζωντανό τα άλλα ψάρια
- 10
Ανατροπή στους ωκεανούς: Το άγνωστο πλάσμα του βυθού που «καταπίνει» άνθρακα
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Ραανανά 98-75: Τέλος στην αρνητική σειρά για την ομάδα του Ιτούδη
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες μετά από έξι συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, επικρατώντας με 98-75 της Μακάμπι Ραανανά για την 24η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Δημήτρης Ιτούδης ξέσπασε στην ουραγό της βαθμολογίας, φτάνοντας σε νίκη με 23 πόντους διαφορά και βάζοντας τέλος στην αρνητική της πορεία των τελευταίων 21 […]
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ισοπαλία στην Τούμπα
Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League διατήρησε τη μάχη για την κορυφή ανοιχτή. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, με την ΑΕΚ να παραμένει στην πρώτη θέση με 49 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 46, έχοντας όμως ματς λιγότερο. Αντίθετα, το παιχνίδι της […]
Ισοπαλία στην Τούμπα: ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός παραμένουν κοντά στην κορυφή!
Το 0-0 στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ διατήρησε την κατάσταση στην κορυφή του πρωταθλήματος σε ισορροπία, με τρεις ομάδες να συνεχίζουν να διεκδικούν την πρωτοπορία. Ο Στρακόσια απέκρουσε πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12’, ενώ η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια με τους Κοϊτά και Γιόβιτς. Ο αγώνας δεν πρόσφερε πολλές συγκινήσεις και οι […]
Αναγκαστική αλλαγή ο Μουκουντί – Αποχώρησε με φορείο και μάσκα οξυγόνου
Το ματς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Καμερουνέζος αμυντικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας κεφαλιάς, πέφτοντας άτσαλα και χτυπώντας στην περιοχή των πλευρών του. Λίγα λεπτά αργότερα, ζήτησε αλλαγή, καθώς αντιμετώπιζε δύσκολες αναπνευστικές δυσκολίες. Ο Μουκουντί αποχώρησε […]
Σοβαρό πλήγμα για τη Ζάλγκρις: Εκτός για έξι εβδομάδες ο Μπουτκεβίτσιους, χάνει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Απώλεια σημαντικής σημασίας για τη Ζάλγκρις Κάουνας, καθώς ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους τέθηκε νοκ άουτ για τουλάχιστον έξι εβδομάδες. Ο 33χρονος φόργουορντ υπέστη κάταγμα στο πόδι κατά τη διάρκεια της μεγάλης νίκης απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η λιθουανική ομάδα ενημέρωσε πως ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για […]