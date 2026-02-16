Τέσσερις νέες κατηγορίες γεωχωρικών δεδομένων θα προστεθούν στην εφαρμογή MyStreet έως το τέλος Φεβρουαρίου, εγκαινιάζοντας ένα νέο στάδιο στην καταγραφή της πρόσβασης και της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους. Τα νέα στοιχεία θα αφορούν υποδομές για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) —διαβάσεις, ράμπες πεζοδρομίων και εισόδων— και θα συμπληρώσουν τα υπάρχοντα δεδομένα για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης σε έκτακτες ανάγκες. Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται η ενσωμάτωση του Εθνικού Μητρώου Απινιδωτών, προσθέτοντας κρίσιμες πληροφορίες ασφάλειας στον ψηφιακό χάρτη.

«Η προστασία του δημόσιου χώρου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και ενισχύεται μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως το MyCoast για τις ακτές μας και το MyStreet για τους κοινόχρηστους χώρους στις πόλεις. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα όλων: των πεζών, των οικογενειών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, κάθε πολίτη που θέλει να κινείται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια μέσα στην πόλη. Η πρόσβαση σε πλατείες, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να εμποδίζεται από αυθαίρετες καταλήψεις ή υπερβάσεις αδειών. Πλέον περνάμε στην επόμενη φάση της εφαρμογής: ενισχύουμε περαιτέρω το MyStreet, επεκτείνουμε τις λειτουργίες του και το εξελίσσουμε σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή προστασίας του δημόσιου χώρου. Σύντομα θα ενσωματωθούν νέες κρίσιμες δυνατότητες, όπως οι «Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ» και το «Μητρώο Απινιδωτών», ώστε η εφαρμογή να υπηρετεί όχι μόνο τη νομιμότητα, αλλά και την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή. Με σχέδιο και συνέπεια, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία που προστατεύουν το κοινό καλό και διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η λειτουργία και η αξιοπιστία του MyStreet

Η αναβάθμιση της εφαρμογής δεν περιορίζεται στην προσθήκη νέων δεδομένων. Το MyStreet λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες και τη διοίκηση. Οι αναφορές που υποβάλλουν οι χρήστες προωθούνται αυτόματα στην πλατφόρμα του Μητρώου Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων και εξετάζονται από τον αρμόδιο δήμο.

Οι δήμοι έχουν πλήρη εικόνα των παραχωρήσεων και των αναφορών, με δυνατότητα ανάθεσης ελέγχων στη Δημοτική Αστυνομία ή, όπου αυτή δεν υπάρχει, στην ΕΛ.ΑΣ. Η διαδικασία περιλαμβάνει περιορισμούς για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας: κάθε χρήστης μπορεί να υποβάλει έως τρεις καταγγελίες ημερησίως ανά τύπο, και μόνο για σημεία εντός 500 μέτρων από την τοποθεσία του. Οι επώνυμες αναφορές ταυτοποιούνται μέσω TaxisNet, ενώ οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της καταγγελίας μέσα από την εφαρμογή.

Τα στατιστικά χρήσης και οι επόμενες κινήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία χρήσης, μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί 12.258 παραχωρήσεις από 135 δήμους και έχουν καταγραφεί 13.302 καταγγελίες ή αναφορές. Από αυτές, 2.496 οδήγησαν σε έλεγχο με αποτέλεσμα «Συμμόρφωση», 1.874 σε «Μη συμμόρφωση», ενώ 8.932 βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Πρωταθλητές στη δημοσίευση παραχωρήσεων είναι ο Δήμος Αθηναίων (1.991) και ο Δήμος Θεσσαλονίκης (1.227), ακολουθούμενοι από τους δήμους Βόλου, Κω, Τρικκαίων, Καλαμάτας, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Λάρισας και Πάρου.

Τα άμεσα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των νέων δεδομένων για την προσβασιμότητα και το μητρώο απινιδωτών, καθώς και τη βελτιστοποίηση των ροών από την αναφορά έως την παρέμβαση. Στόχος είναι η μείωση του χρόνου αναμονής για έλεγχο και απόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η εκπαίδευση και η τεχνική υποστήριξη των δήμων στην καταχώριση και διαχείριση των δεδομένων, έργο που υλοποιείται από τα συναρμόδια υπουργεία και την ΚΕΔΕ, θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.

Ένα εργαλείο για διαφάνεια και ασφάλεια

Η εφαρμογή MyStreet δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να καταγράφουν και να αναφέρουν παραβάσεις, από υπερβάσεις ορίων τραπεζοκαθισμάτων έως παρεμπόδιση πρόσβασης για ΑμεΑ. Παράλληλα, παρέχει στους δήμους συγκεντρωμένα, γεωχωρικά οργανωμένα δεδομένα, βελτιώνοντας τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.

Στόχος της επόμενης φάσης είναι η μείωση των εκκρεμοτήτων, η ενίσχυση της ποιότητας των παρεμβάσεων και η ενσωμάτωση κρίσιμων υποδομών ασφάλειας και προσβασιμότητας στον ψηφιακό χάρτη.

Το MyStreet είναι διαθέσιμο δωρεάν στο App Store και στο Play Store. Σχεδιασμένο στα πρότυπα της εφαρμογής MyCoast, επιδιώκει την ολιστική χαρτογράφηση των δημόσιων χώρων με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια στη διαχείρισή τους.