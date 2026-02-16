Μία νέα δυνατότητα για τη δωρεάν διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, με στόχο την ουσιαστική ανακούφιση των ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρές παθήσεις και την εξάλειψη των πολύωρων αναμονών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Πέρα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τη δυνατότητα κατ’ οίκον αποστολής, οι ασθενείς μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της γειτονιάς τους. Παράλληλα, θα έχουν άμεση συμβουλευτική υποστήριξη από τον φαρμακοποιό τους για τη σωστή χρήση της θεραπείας.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ τίθεται σήμερα σε λειτουργία, με 10.500 από τα συνολικά 10.850 φαρμακεία της χώρας να συμμετέχουν στη διάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών ΦΥΚ. Σε πρώτη φάση, η δυνατότητα δίνεται σε ασθενείς με καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους και να παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της επιλογής τους σε προκαθορισμένο χρόνο.

Η διαδικασία αφορά αρχικά περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως, με στόχο να φτάσει τις 66.000 μέσα σε τρεις μήνες – δηλαδή περίπου το ένα τρίτο των συνολικών συνταγών ΦΥΚ, που ανέρχονται σε 180.000 τον μήνα.

Επέκταση διάθεσης και αποζημίωση φαρμακοποιών

Τον επόμενο μήνα θα ενταχθούν οι βιολογικοί παράγοντες νέκρωσης των όγκων anti-TNF, που αντιστοιχούν σε 25.000 συνταγές, ενώ τον μεθεπόμενο μήνα θα προστεθούν οι θεραπείες για Ηπατίτιδα Β και D και για το άσθμα, με 18.000 συνταγές.

Οι ασθενείς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακά τους εντελώς δωρεάν, ενώ οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την εκτέλεση και τη χορήγηση. Οι συνταγές υποβάλλονται μηνιαίως μαζί με το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και η πληρωμή γίνεται βάσει του χρονοδιαγράμματος της συλλογικής σύμβασης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

«Τέλος στις ουρές της ντροπής»

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επέκταση της διάθεσης ΦΥΚ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία ξεκίνησε πιλοτικά το 2020 με 1.000-1.500 συνταγές τον μήνα και πλέον καθιερώνεται.

«Πρόκειται για παρέμβαση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς βάζει τέλος στις πολύωρες αναμονές, τις λεγόμενες “ουρές της ντροπής”, έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, πολλοί ασθενείς ή φροντιστές αναγκάζονταν να ταξιδεύουν δεκάδες χιλιόμετρα για να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, κάτι που πλέον αλλάζει.

Ο κ. Βαλτάς τόνισε ότι το νέο σύστημα επαναφέρει στο επίκεντρο την αξιοπρέπεια του ασθενούς, διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση στη θεραπεία και ενισχύει την προσωπική επαφή με τον φαρμακοποιό, ο οποίος μπορεί να παρέχει καθοδήγηση για τη σωστή χρήση των σκευασμάτων και τη διαχείριση πιθανών παρενεργειών.

«Σε αντίθεση με την κατ’ οίκον αποστολή φαρμάκων, που αποτελεί μια απρόσωπη διαδικασία, η διάθεση μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς ενισχύει τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας και δημιουργεί ένα πιο ανθρώπινο και λειτουργικό πλαίσιο εξυπηρέτησης για τους πλέον ευάλωτους ασθενείς», υπογράμμισε. Καταλήγοντας, σημείωσε πως στόχος είναι όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους να διακινούνται μέσω των φαρμακείων, μειώνοντας έτσι την ταλαιπωρία των ασθενών.

Η διαδικασία επιλογής φαρμακείου

Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://fyk.eopyy.gov.gr/ και πιστοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του. Κατά την πρώτη είσοδο, επιβεβαιώνει την ηλεκτρονική του διεύθυνση ως απαραίτητο στοιχείο επικοινωνίας με τον ΕΟΠΥΥ.

Στη συνέχεια, εμφανίζονται τα στοιχεία της συνταγής, εφόσον πρόκειται για σκεύασμα ΦΥΚ που ανήκει στις προτεραιοποιημένες θεραπευτικές κατηγορίες (Σκλήρυνση κατά Πλάκας – εκτός ενδοφλεβίων – και Αντινεοπλασματικά). Ο ασφαλισμένος μπορεί να αναζητήσει το φαρμακείο της επιλογής του με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα, τη διεύθυνση ή την επωνυμία.

Προαιρετικά, μπορεί να δηλώσει έως τρεις αντιπροσώπους για την παραλαβή του φαρμάκου, χωρίς αυτό να αναιρεί τη δυνατότητα να το παραλάβει ο ίδιος. Μετά την επιλογή του φαρμακείου, υποβάλλει το αίτημα, το οποίο εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον ΕΟΠΥΥ εντός δύο ημερών.

Μετά την έγκριση, ακολουθεί η προετοιμασία του δέματος, διαδικασία που διαρκεί μία ημέρα. Τα φάρμακα συσκευάζονται σε ειδικό σακουλάκι με αυτοκόλλητο που περιλαμβάνει την «Επωνυμία του φαρμακείου» και κρυπτογραφημένα στοιχεία του ασφαλισμένου και της συνταγής.

Το φαρμακείο ενημερώνεται με email για την αποστολή και την ημερομηνία παράδοσης (εντός 6-10 εργάσιμων ημερών), ενώ μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματος μέσω της επιλογής «Απεσταλμένα προς Φαρμακείο». Ο ασφαλισμένος λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έως και την ολοκλήρωση