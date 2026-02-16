Σε ρυθμούς Ferto η Ελλάδα καθώς το συγκεκριμένο τραγούδι και ο Ακύλας θα μας εκπροσωπήσουν στη φετινή Eurovision. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μάλιστα δεν δίστασε να γυρίσει ένα βίντεο όπου μπήκε πραγματικά στον ρόλο του καλλιτέχνη. Το βίντεο παρουσιάστηκε στην εκπομπή Breakfast@Star.

Μετά από έναν συναρπαστικό ελληνικό τελικό, ο Akylas (Ακύλας Μυτιληναίος) αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το τραγούδι «Ferto», σε μουσική των Akylas, Papatanice και ΤΕΟ.x3 και στίχους των Ορφέα Νόνη και Akylas, κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού και των κριτικών επιτροπών και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την κορυφαία μουσική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η Κλαυδία, μαζί με τους τρεις οικοδεσπότες -τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά- ανέβηκαν στη σκηνή χαρίζοντας μία μοναδική αναδρομή από εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές.

Eρμηνεύτηκαν αγαπημένα τραγούδια όπως το «Δικό Σου Αστέρι» της Μαριάννας Ευστρατίου, η «’Ανοιξη» της Σοφίας Βόσσου, και το «Die For You» των Antique. Στη συνέχεια, οι 14 φετινοί διαγωνιζόμενοι «εισέβαλαν» στη σκηνή τραγουδώντας το θρυλικό «Μάθημα Σολφέζ» και το «My Secret Combination» και χορεύοντας στους ρυθμούς ελληνικών τραγουδιών που έχουν γράψει ιστορία στον θεσμό.

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του τελικού ήταν όταν οι παρουσιαστές υπενθύμισαν στο κοινό πως φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 20 χρόνια από τότε που η Ελλάδα φιλοξένησε τον διαγωνισμό στην Αθήνα.

Η αναφορά στη νίκη της Έλενας Παπαρίζου συνοδεύτηκε από ένα συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα στο «My Number One» και στις μαγικές στιγμές που ακολούθησαν το 2005 και το 2006.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπέγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος.