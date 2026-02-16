Οι τραπεζικές συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση του 2008, αφού τα αυξανόμενα κέρδη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθιστούν τέτοιες εξαγορές και συγχωνεύσεις πιο ελκυστικές παρά τα εποπτικά εμπόδια όπως δείχνουν νέα στοιχεία των Financial Times.

Ο επικεφαλής της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας μεγαλύτερων και ισχυρότερων τραπεζών στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αμερικανικές , δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «το τοπίο στον (τραπεζικό) ανταγωνισμό θα αλλάξει δραματικά», επικαλούμενος τις νέες τεχνολογίες και την άνθιση των fintechs.

«Είμαι αρκετά πεπεισμένος ότι θα υπάρχουν λιγότερες τράπεζες [μέχρι το 2030]. Θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι και η διασπορά μεταξύ νικητών και ηττημένων θα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Κάποιοι θα ενοποιηθούν. Κάποιοι θα εξαλειφθούν», ανέφερε.

Ο Άντριου Στίμπσον, επικεφαλής έρευνας για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στην KBW, εξέφρασε στους FT την εκτίμηση ότι υπάρχει δυναμική για περισσότερες τραπεζικές συμφωνίες το 2026 και τα επόμενα χρόνια.

Στελέχη της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Alvarez & Marsal δήλωσαν στη βρετανική εφημερίδα ότι η αύξηση των συμφωνιών μεταξύ τραπεζών στην ΕΕ οφείλεται στις υψηλότερες αποτιμήσεις του τομέα, στο πιο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, στα χαμηλά ποσοστά αθέτησης πληρωμών και στα οφέλη της κλίμακας για μεγάλες επενδύσεις στην υψηλή τεχνολογία.

Μεγάλες συμφωνίες

Η πώληση μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων στην Πολωνία της ισπανικής Banco Santander στην αυστριακή Erste Bank, σε μια συμφωνία ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που συνέβαλαν στην αύξηση του αριθμού των διασυνοριακών συγχωνεύσεων πέρυσι. Αυτές έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 όταν είχαν γίνει συμφωνίες συνολικού ύψους 19,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Άλλες συμφωνίες μεταξύ τραπεζών στην ΕΕ πέρυσι περιελάμβαναν την εξαγορά της πορτογαλικής Novo Banco, ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τη γαλλική BPCE η οποία διαχειρίζεται τα τραπεζικά δίκτυα Banque Populaire και Caisse d’Epargne και την εξαγορά της γερμανικής OLB από τη γαλλική Crédit Mutuel έναντι 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η αύξηση των συμφωνιών τραπεζών στην ΕΕ αποτελεί μέρος ευρύτερης αντίστοιχης παγκόσμιας τάσης, σημειώνεται. Η αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών χρηματοπιστωτικών αγορών υπερδιπλασιάστηκε παγκοσμίως πέρυσι στα 190 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey που επικαλούνται οι FT. Ο αριθμός των διασυνοριακών συγχωνεύσεων τραπεζών στην ΕΕ έφτασε τις 19 πέρυσι.

Εποπτικά εμπόδια

Η πρόοδος στην άρση της γραφειοκρατίας γύρω από τις πανευρωπαϊκές τραπεζικές συναλλαγές χαρακτηριζόταν ως αργή, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες προχωρούν σε συμφωνίες για επέκταση πέραν των συνόρων σε κάθε περίπτωση.

Ανώτερο στέλεχος μεγάλης τράπεζας της ΕΕ δήλωσε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στους FT ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στη διασυνοριακή ενοποίηση μεταξύ των μεγαλύτερων δανειστών της περιοχής. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εξαγορές μεγαλύτερων τραπεζών της ΕΕ συχνά προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι παρεμβάσεις από πολιτικούς στη Γερμανία ενάντια στην ιταλική UniCredit η οποία κινήθηκε για να αποκτήσει μεγάλο μερίδιο στη γερμανική Commerzbank.

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών θεωρούν ότι ο κατακερματισμός εθνικών κανονισμών μέσα στην ΕΕ «παγιδεύει» εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαιο και ρευστότητα για τράπεζες. Η ΕΚΤ έχει εκτιμήσει ότι 225 δισεκατομμύρια ευρώ τραπεζικού κεφαλαίου και 250 δισεκατομμύρια ευρώ τραπεζικής ρευστότητας έχουν επηρεαστεί από τέτοιους εθνικούς περιορισμούς.