Πέντε ονόματα έχουν αρχίσει να ακούγονται για τη διαδοχή του κεντρικού τραπεζίτη της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση τη Δευτέρα όταν ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το πόσο του αρκετούς μήνες νωρίτερα από τη λήξη της θητείας του, για προσωπικούς λόγους.

Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη της Γαλλίας η οποία διαρκεί έξι χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί μια φορά. Όμως τα ονόματα έχουν αρχίσει να δίνουν και να παίρνουν.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, πιθανοί υποψήφιοι για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:

Εμανουέλ Μουλέν

Ο 57χρονος χαρακτηρίζεται από το Bloomberg ως ο ακρογωνιαίος λίθος της γαλλικής κυβέρνησης καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του Μακρόν, αρχικά ως επικεφαλής του επιτελείου του Υπουργείου Οικονομικών επί Μπρουνό Λεμέρ, πριν αναλάβει ο ίδιος το υπουργείο για τρία χρόνια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επέστρεψε σε πιο πολιτικούς ρόλους ως προσωπάρχης του πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ, πριν αναλάβει τα ίδια καθήκοντα για το Μακρόν από τον Απρίλιο του 2025. Ο Μουλέν επίσης στενός σύμβουλος του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί και της Κριστίν Λαγκάρντ, όταν εκείνη ήταν υπουργός Οικονομικών κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της έναρξης της κρίσης χρέους της ευρωζώνης.

Μπερτράντ Ντουμόν

Ο 52χρονος είναι ο νυν επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι απόφοιτος της σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ENA) και έχει διατελέσει συνεργάτης της Κριστίν Λαγκάρντ όταν η ίδια ήταν υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας. Το 2010 έφυγε για τις Βρυξέλλες ως σύμβουλος στον Μισέλ Μπαρνιέ –τότε Επίτροπο της ΕΕ- σε θέματα εποπτείας και δημιουργίας τραπεζικής ένωσης. Ο Ντουμόν έχει θητεύσει επίσης δύο χρόνια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Μπενουά Κερέ

Ο 56χρονος είναι σήμερα επικεφαλής της αρχής ανταγωνισμού της Γαλλίας και ήταν εκ των αντιπάλων του Βιλερουά το 2015 για την Τράπεζα της Γαλλίας. Ο Κερέ έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο που επικεντρώνεται περισσότερο στα οικονομικά.

Από όλους τους υποψηφίους έχει μακράν τη μεγαλύτερη εμπειρία ως κεντρικός τραπεζίτης έχοντας περάσει οκτώ χρόνια στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, με τη θητεία του να λήγει στο τέλος του 2019. Έχει υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας εκεί, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του γραφείου έκδοσης χρέους, της Agence France Tresor.

Οντίλ Ρενό Μπασό

Η 60χρονη είναι από το 2020 πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Προηγήθηκε του Μουλέν στο τιμόνι του γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών. Προηγουμένως ήταν αναπληρώτρια επικεφαλής της Caisse des Dépôts, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του Δημοσίου της Γαλλίας που λογοδοτεί στο γαλλικό κοινοβούλιο. Έχει διατελέσει στέλεχος και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως οι Μουλέν και Ντουμόντ, η ίδια είναι απόφοιτος της σχολής ENA. Είναι η πρώτη γυναίκα που ηγείται πολυμερούς τράπεζας ανάπτυξης.

Ανιές Μπενασί-Κερέ

Η 59χρονη σήμερα αναπληρώτρια διοικήτρια της Τράπεζας της Γαλλίας έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως καθηγήτρια οικονομικών. Η έρευνά της έχει επικεντρωθεί στο διεθνές νομισματικό σύστημα και τη μακροοικονομική πολιτική στην Ευρώπη. Πριν ενταχθεί στην Τράπεζα της Γαλλίας ήταν επικεφαλής οικονομολόγος στο Υπουργείο Οικονομικών για τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια της παρουσίας εκεί του Μουλέν.

Λορένς Μπουν

Η 56χρονη είναι πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Έχει συνεργαστεί στενά με τον Μακρόν, υπηρετώντας ως υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην αρχή της δεύτερης πενταετούς θητείας του ως προέδρου. Πριν εργαστεί στον δημόσιο τομέα η Μπουν ήταν οικονομολόγος σε διάφορες τράπεζες και τώρα ηγείται των επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Santander στο Παρίσι.