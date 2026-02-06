Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης (ΤΚ).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και την ενημέρωση που έλαβε η Αρχή κατόπιν σχετικού ευρήματος, στη Δανία ο υποχρεωτικός γενετικός έλεγχος για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (Spinal Muscular Atrophy – SMA, γονίδιο SMN1) εντάχθηκε στο εθνικό πρόγραμμα ελέγχου δοτών από το 2023 και μετά.

Ως εκ τούτου, σπέρμα που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος (ESB) και έχει καταψυχθεί πριν από το 2023, δεν έχει υποβληθεί στον υποχρεωτικό έλεγχο για SMA (γονίδιο SMN1).

Οδηγίες προς τις ΜΙΥΑ και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης

Η ΕΑΙΥΑ καλεί τις ΜΙΥΑ και τις ΤΚ να λάβουν υπόψη τους την παραπάνω πληροφορία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή θεραπευτικών διαδικασιών. Παράλληλα, ζητεί να ενσωματώνουν τη σχετική ενημέρωση στο πλαίσιο της γενετικής συμβουλευτικής προς τα ζευγάρια.

Επιπλέον, η Αρχή υπογραμμίζει την ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τον πιθανό γενετικό κίνδυνο, σε περιπτώσεις χρήσης σπέρματος που έχει καταψυχθεί πριν το 2023 και δεν συνοδεύεται από έλεγχο για SMA.

Η ανακοίνωση της ΕΑΙΥΑ αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους και τεκμηριωμένης πληροφόρησης των ζευγαριών, σύμφωνα με τις αρχές της καλής ιατρικής πρακτικής, της διαφάνειας και της προστασίας της δημόσιας υγείας.