H αγορά των plug in μοντέλων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον χάρη στην παρουσία των νέων παικτών που έχουν να επιδείξουν δυναμικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το μήκος κύματος κινείται και το νέο SEALION 5 DM-i, που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε σε αστικό και υπεριαστικό περιβάλλον, ώστε να μας δώσει μια ισχυρή γεύση από τα ατού του.

Το SEALION 5 DM-i είναι ένα ευρύχωρο πενταθέσιο SUV με έξυπνη υβριδική λειτουργία που ανάγει την ηλεκτρική ενέργεια σε πρωταγωνιστή. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα SUV με μεγάλες επιδόσεις αλλά κατανάλωση χαμηλότερη από το πιο μικρό μοντέλο πόλης!

Ειδικότερα, το νέο μοντέλο έχει στο…πλευρό του τη νέα τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, που δίνει την μέγιστη ηλεκτρική λειτουργία, αλλά με την αυτονομία ενός σύγχρονου υβριδικού συστήματος με βενζινοκινητήρα.

Ουσιαστικά, το νέο SUV χαρίζει στον οδηγό άφθονα χιλιόμετρα με ένα φουλάρισμα πίσω από ένα ποιοτικό αμάξωμα που έχει όλη την πολυτέλεια χτισμένη στο σαλόνι του.

Στην πράξη η DM (Dual Mode) τεχνολογία λειτουργεί με δύο τρόπους: αμιγώς ηλεκτρικά (EV), όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, και σε υβριδική λειτουργία (HEV), όπου το αυτοκίνητο κινείται κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με υποστήριξη του βενζινοκινητήρα. Σε κάθε περίπτωση, ο βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, τροφοδοτεί τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα, προσφέροντας την άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού οχήματος. Όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς, η λειτουργία HEV μπορεί να μεταβεί από σειριακή σε παράλληλη λειτουργία, συνδυάζοντας την ισχύ του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα.

Ο οδηγός μπορεί να έχει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 χλμ, όντας στο μέσο όρο των αστικών μετακινήσεων του Ευρωπαίου οδηγού! Και το μεγάλο του ατού ότι η συνδυασμένη κατανάλωση των 2,1 l/100 θα χαροποιήσει τον ιδιοκτήτη του. Σημειώστε και τη συνολική αυτονομία έως 1.016 χλμ με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης.

Το SEALION 5 DM-i έχει μήκος που αγγίζει τα 4.7 μέτρα, όντας ένα αβαντάζ που δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα στην άνεση του σαλονιού του. Μας κέρδισε η λειτουργία του ψηφιακού πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών που εμφανίζει όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, καθώς και οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών με το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς της BYD.

Με χωρητικότητα 463 λίτρων, ο μεγάλος σχεδιασμένος χώρος αποσκευών μπορεί να φιλοξενήσει άνετα βαλίτσες και σακούλες με ψώνια.

Επίσης, φορτίζουν τις συσκευές τους στις δύο θύρες USB-Type-C (μία 60 W, μία 18 W) εμπρός και πίσω. Αναδιπλώνοντας το πίσω κάθισμα σε αναλογία 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.410 λίτρα, ενώ το δάπεδο παραμένει επίπεδο, διευκολύνοντας την τοποθέτηση βαρέων ή ογκωδών αντικειμένων. Στην κορυφαία έκδοση Design η πίσω πόρτα διαθέτει ηλεκτρική λειτουργία.

Όλες οι εκδόσεις του SEALION 5 DM-i διαθέτουν στάνταρ λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών (π.χ. καφετιέρα, φορητό ψυγείο, λάπτοπ, φωτιστικό) με ισχύ έως 3,3 kW – ιδανικό για οικογένειες με δραστήριο τρόπο ζωής. Στο δρόμο πατάει εξαιρετικά χάρη στις τέλεια ρυθμισμένες αναρτήσεις του που φροντίζουν να εξαφανίζουν τις ατέλειες των Ελληνικών δρόμων ενώ εύσημα παίρνει και στην δυναμική οδήγηση, όπου στις στροφές κρατάει με υποδειγματικό τρόπο. Έχει κορυφαία ηχομόνωση, μεταφέροντας “ηρεμία” στον οδηγό, που αντιλαμβάνεται αμέσως τα ποιοτικά, οδηγικά του χαρακτηριστικά τα οποία …δουλεύουν οι Κινέζοι της BYD εδώ και πολλά χρόνια ώστε να τα περάσουν χωρίς απώλειες σε όλα τα μοντέλα τους.

Το SEALION 5 DM-i προσφέρει συνολική ισχύ 212 ίππων (156 kW) και επιταχύνει από 0–100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 170 km/h.

Η έκδοση Design διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, αυξάνοντας την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία στα 86 km και τη συνολική αυτονομία στα 1.016 km. Το 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να παραμένει στα 170 km/h.

Διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού όπως το Προσαρμοζόμενο και Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας (ACC/ICC), Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Keep Assistant), Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου (BSD), Έξυπνος Έλεγχος Ορίου Ταχύτητας Σύστημα Υποβοήθησης Αλλαγής Λωρίδας (LDA), Προειδοποίηση Εμπρόσθιας και Οπίσθιας Σύγκρουσης (FCW, RCW) κ.α.

Στο ταμείο η έκδοση Comfort κοστίζει από 31.990 ευρώ και συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 km), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 km) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 km).