Νέες εξελίξεις στις σχέσεις Ιράν – ΗΠΑ καταγράφονται, καθώς η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε συμβιβασμούς σχετικά με το απόθεμά της σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνήσουν σε άρση των κυρώσεων.

Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, σε συνέντευξή του στο BBC που δημοσιεύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η τοποθέτηση του Ιρανού υφυπουργού ήρθε μετά την επανέναρξη των συνομιλιών για τα πυρηνικά ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν στις 6 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, η Ελβετία ανακοίνωσε νέο γύρο διαβουλεύσεων στη Γενεύη την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να διευκρινίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σύμφωνα με το BBC, ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες του Ομάν, επιβεβαίωσε ότι η νέα συνάντηση θα διεξαχθεί την Τρίτη. Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη επιβεβαίωση.

Οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ, ορκισμένος εχθρός της Ισλαμικής Δημοκρατίας και, σύμφωνα με ειδικούς, η μόνη πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή, υποψιάζονται ότι το Ιράν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αρνείται ότι έχει τέτοιες προθέσεις, επιμένοντας στο δικαίωμά της για ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η θέση της Τεχεράνης και οι όροι για συμφωνία

Ο Ταχτ-Ραβανσί τόνισε ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε συμφωνία, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων που έχουν παραλύσει την ιρανική οικονομία. Υπενθύμισε, όπως μετέδωσε το BBC, την πρόταση της Τεχεράνης να αραιώσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, μειώνοντας έτσι το επίπεδο εμπλουτισμού του.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ειλικρινείς, είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούμε στο δρόμο για μια συμφωνία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υφυπουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αποστολής του αποθέματος άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εκτός χώρας, ο Ταχτ-Ραβανσί δεν απέκλεισε έναν συμβιβασμό, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, έχουν προτείνει να αναλάβουν τη φύλαξη του αποθέματος αυτού, πρόταση που η Τεχεράνη έχει μέχρι στιγμής απορρίψει.

Αβεβαιότητα για το απόθεμα ουρανίου

Μεγάλη αβεβαιότητα εξακολουθεί να περιβάλλει την τύχη των άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει το Ιράν. Το υλικό αυτό είχε επιθεωρηθεί για τελευταία φορά από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στις 10 Ιουνίου, πριν από τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Τεχεράνη να εγκαταλείψει πλήρως τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, «το ζήτημα του μηδενικού εμπλουτισμού δεν είναι πλέον επίκαιρο και για το Ιράν δεν βρίσκεται πλέον στην ημερήσια διάταξη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε ότι οι συνομιλίες περιλαμβάνουν και το ενδεχόμενο αμερικανικών επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα του Ιράν.