Το τραγούδι «Dark Side Of The Moon» ερμήνευσε ο Good Job Nicky κατά την εμφάνισή του στον τελικό του «Sing For Greece».

Ο καλλιτέχνης, αν και φαίνεται να βγάζει το ακουστικό από τα πρώτα δευτερόλεπτα, όπως και στον δεύτερο ημιτελικό, έφερε vibes από τη δεκαετία του ’80 στη σκηνή και χάρη στη σύνθεση που φέρει το όνομά του, αλλά και αυτά των Connor Mullally και Trey Qua, στοχεύει πλέον στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026.

Ο γνωστός καλλιτέχνης κατάφερε να ανεβάσει τη διάθεση του κοινού με την ερμηνεία του και, μόλις ολοκλήρωσε το κομμάτι, το κοινό τον αποθέωσε με δυνατό χειροκρότημα. Στη σκηνή τον συνόδευε μια χορεύτρια, η οποία με τη χορογραφία της έδωσε ακόμη περισσότερη ζωντάνια και ρυθμό στην εμφάνιση.