Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Λαρίσης, όπως και ο Σταθμός Πελοποννήσου, πρόκειται να υποστούν σημαντικές αλλαγές το επόμενο διάστημα, καθώς η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάπλασή τους.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., εταιρεία-μέλος του Υπερταμείου (Growthfund), που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης και αξιοποίησης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας της χώρας, δημοσίευσε δύο προσκλήσεις μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η αξιοποίηση του Ενιαίου Κεντρικού Σιδηροδρομικού Επιβατικού Σταθμού Αθηνών, έκτασης 100 στρεμμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει τον Σταθμό Λαρίσης και τον όμορο, ανενεργό Σταθμό Πελοποννήσου.

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων από ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να επιλεγεί η πιο βιώσιμη επιχειρηματικά λύση για την ανάπλαση των δύο σταθμών. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων λειτουργιών και δραστηριοτήτων, με στόχο την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τόσο των σταθμών όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Οι αλλαγές στον Σταθμό Λαρίσης και τον Σταθμό Πελοποννήσου

Ο Σταθμός Λαρίσης αποτελεί τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό κόμβο της χώρας, εξυπηρετώντας το ενεργό δίκτυο που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις και κωμοπόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Αντίθετα, ο Σταθμός Πελοποννήσου, που παραμένει ανενεργός από το 2005, υπήρξε κάποτε ο δεύτερος κεντρικός σταθμός της Αθήνας. Περιλαμβάνει ένα από τα ιστορικότερα σιδηροδρομικά κτίρια της Ελλάδας, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1884 και ανακαινίστηκε τον 19ο αιώνα από τον Ερνέστο Τσίλλερ.

Προτεινόμενες χρήσεις και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η ΓΑΙΑΟΣΕ προτείνει τη δημιουργία αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, χώρων κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και περίθαλψης, καθώς και τουριστικών καταλυμάτων.

Παράλληλα, εκπονείται κυκλοφοριακή μελέτη για την περιοχή του Σταθμού Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή χώρων στάθμευσης και πεζογέφυρας. Η πεζογέφυρα θα συνδέει τις περιοχές εκατέρωθεν των γραμμών, ενισχύοντας τη λειτουργική και αστική συνοχή.

Ένας σύγχρονος κόμβος μεταφορών και πολιτισμού

Η ΓΑΙΑΟΣΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου κόμβου που θα συνδυάζει αποτελεσματικά τις μεταφορικές υποδομές με τις ανάγκες του αστικού ιστού. Το έργο θα περιλαμβάνει μεικτές χρήσεις, βελτιωμένη προσβασιμότητα και αναβαθμισμένους χώρους πρασίνου.

Για τον Σταθμό Πελοποννήσου προτείνεται η αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου, το οποίο θα λειτουργήσει ως χώρος πολιτισμού — για εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις — με συμπληρωματική εμπορική χρήση για εστίαση. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας τύπου art hotel.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 12 Ιουνίου 2026.

Οι εικόνες αποτελούν ρεαλιστικές απεικονίσεις των σχεδίων της ΓΑΙΑΟΣΕ.