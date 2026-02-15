Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!» για την κόντρα του με τον Βασίλη Καπερνάρο. «Ο κύριος Καπερνάρος, όλα αυτά που λέει στις κάμερες είναι όλα ψέματα, γιατί εκεί πέρα υπήρχαν τόσοι μάρτυρες, τόσοι δημοσιογράφοι, ακόμα και μέσα και έξω από τα δικαστήρια. Και το καπέλο από πότε απαγορεύεται στα δικαστήρια. Όσον αφορά στο δικαστήριο μέσα, κάθε φορά που είμαστε εκεί, μας κοροϊδεύουν, μας ειρωνεύονται και κάθε φορά πρέπει να το υποστούμε αυτό. Αλλά καμιά φορά τα ξεπερνούν τα όρια. Όχι μόνο με εμάς, ακόμα και με τον κύριο Ψαρόπουλο που είναι η τρίτη φορά που καταθέτει, τον έχουν έξι ώρες εκεί πέρα και του κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις», είπε αρχικά.

Και συνέχισε ο κ. Ρούτσι: «Το άλλο ήταν ότι ο «οδηγός» που λέει ότι έχει, δεν είναι απλά οδηγός. Από πότε επιτρέπεται ο οδηγός να μπαίνει στον χώρο που είναι οι δικηγόροι; Κανένας από μας δεν μπαίνει εκεί τώρα. Μπράβος του είναι. Δεν μίλησα μόνο εγώ στο δικαστήριο μέσα, όπως και κάθε φορά, μιλάμε όλοι οι γονείς όταν ακούμε και βλέπουμε πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει σε άλλο δικαστήριο. Δεν επιτρέπεται να δώσει ο κύριος Καπερνάρος στην πρόεδρο ένα μπουκάλι νερό, να σηκωθεί και να της δώσει ένα μπουκάλι νερό. Απαγορεύεται αυτό. Τελείωσε το δικαστήριο, βγήκα έξω, όλοι οι γονείς βγήκαμε έξω. Βγαίνει ο κύριος Καπερνάρος και λέει στις κάμερες βγαίνοντας: «Αυτό δεν είναι δικαστήριο, αυτό είναι θέατρο». Και το άκουσα, ήμουν εκεί δίπλα ήμουνα, του λέω «Σε ποιον λες θέατρο;». Και άρχισε όλο αυτό. Και το κορυφαίο ήταν να μου πει να πάω να κάνω καμιά απεργία».

Για την στοχοποίηση – όπως λέει – προς τον ίδιο: «Ο κύριος Καπερνάρος έχει στοχοποιήσει εμένα γιατί δεν ανέχεται, ειδικά από έναν Αλβανό, ειδικά από εμένα δηλαδή, εργάτη, να τον προσβάλλει στο δικαστήριο και στις τηλεοράσεις αυτό λέει συνέχεια. Αν ζούσαμε σε μια χώρα με θεσμούς και νόμους, δεν θα χρειαζόταν τίποτα από τέτοιο. Θεωρεί ότι «χατίρι» μου κάνουν που βρίσκομαι εδώ στη χώρα που με φιλοξενεί και δεν θα έπρεπε να μιλάω. Εγώ θα μιλάω. Θα μιλάω μέχρι να βρω το δίκιο του παιδιού μου. Και δεν θα ανεχόμαστε κανέναν Καπερνάρο να μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αύριο θα του κάνω μήνυση. Δεν ανέχομαι να μου μιλάνε ειρωνικά, αυτό κάνει και ο κ. Ιωαννίδης. Η έδρα είναι παρατηρητής, δεν κάνει τίποτα».

Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, όταν ο δικηγόρος της Interstar, Βασίλης Καπερνάρος, απευθύνθηκε στον Πάνο Ρούτσι με τη φράση «Πήγαινε κάνε απεργία». Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ο Πάνος Ρούτσι είναι ένας από τους γονείς των θυμάτων της τραγωδίας.

Μιλώντας αργότερα σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο Βασίλης Καπερνάρος εξήγησε τη στάση του, κατηγορώντας τον Πάνο Ρούτσι ότι «περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ως νταής, φορώντας ένα καπέλο». Όπως είπε, «Δεν τα έχω εγώ με τον κύριο Ρούτσι. Ο κύριος Ρούτσι είναι ένας πονεμένος γονιός, θεώρησε να προπηλακίσει τους δικηγόρους και να εξυβρίσει… μέσα στην αίθουσα περιφερόμενος ως νταής φορώντας ένα καπέλο».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε στις δηλώσεις του δικηγόρου, λέγοντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση εναντίον του. Όπως ανέφερε, «αυτό το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που έχουμε δίκη. Εκείνη τη στιγμή, βγήκε από τα δικαστήρια, ενώ εμείς καθόμασταν έξω και είπε στις κάμερες “αυτό δεν είναι δικαστήριο, είναι θέατρο”… Θεωρώ πως με έχει στοχοποιήσει».

Ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε επίσης, ότι υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης των συγγενών των θυμάτων, λέγοντας πως «υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση να μας αποδοκιμάζουν, να μας εξαντλήσουν, να νευριάσουμε και να χάσουμε το δίκιο μας». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να παλεύει «μέχρι τέλους» για τη δικαίωση του παιδιού του.