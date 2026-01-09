O Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση του μετά από συζήτηση που έγινε στο πλατό της εκπομπής με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταξιοδότηση του Δήμου Βερύκιου.

Ο μουσικός και παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για τη δική του σύνταξη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως χαμηλοσυνταξιούχος στην Ελλάδα του 2025.

«Πλήρωσα πολλά»

«Βγήκα στη σύνταξη. Δούλευα μια ζωή και πλήρωνα σαν τον ‘κερατά’. Ειλικρινά, θεωρώ ότι έχω πληρώσει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί δε δικαιολογούσα τίποτα. Βαριόμουν να το κάνω, κι έτσι μου κρατούσαν τα μισά χρήματα. Πολλά χρήματα. Ο λογιστής μου με ρωτούσε αν είμαι βλάκας, γιατί δεν κατέθετα δικαιολογητικά» είπε ο 74χρονος καλλιτέχνης.

«Μένω στο ενοίκιο»

«Να σας πω τη σύνταξη που παίρνω; Το κράτος μάς καλεί, αγρότες και συνταξιούχους, να ζήσουμε με τέτοια ενοίκια και με αυτή την ακρίβεια. Εγώ μένω στο ενοίκιο, έχασα το σπίτι μου. Και με την ακρίβεια όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, το κράτος μού δίνει 450 ευρώ. Κι αυτό αφού δόθηκε μάχη. Ο αδερφός μου την έβγαλε τελευταία στιγμή τη σύνταξη, γιατί δεν μου τη δίναν. Με είχαν στο περίμενε» πρόσθεσε.

«Έχασα τα πάντα»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε εξομολογηθεί τις οικονομικές δυσκολίες και άλλες σκληρές στιγμές της ζωής του σε συνέντευξή του στο Ενώπιος Ενωπίω τον Ιούνιο 2025.

Ο Μικρούτσικος αναφέρθηκε στην απώλεια του αδελφού του, του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου, στην κατάρρευση της καριέρας του στην τηλεόραση, αλλά και τη μάχη του με την υγεία του.

«Όταν πέθανε ο Θάνος, δεν είχα ούτε ρεύμα ούτε νερό στο σπίτι. Έκανα μπάνιο στην Αφροδίτη Μάνου και στον Στέργιο. Πήγαινα 15 χιλιόμετρα για να κάνω μπάνιο», αποκάλυψε.

«Στην κηδεία κρύωνα και τρεις-τέσσερις μέρες μετά παθαίνω πνευμονικό οίδημα. Προλαβαίνω να κάνω ένα τηλεφώνημα στον Στέργιο και του λέω: ‘Θέλω να σε φιλήσω γιατί σκάω, δεν θα σε ξαναδώ’. Ήρθε με χίλια, με πήγε στο νοσοκομείο και δεν θυμάμαι τίποτα. Για δύο ημέρες έλεγαν ‘πεθαίνει – δεν πεθαίνει’».

Ο Μικρούτσικος αναφέρθηκε και στη δεκαετή αποχή από τη δημόσια σφαίρα και την τηλεόραση.

«Τον τελευταίο χρόνο που έκανα τηλεόραση είχα θυροκολλήσεις, δίκες, κατασχέσεις. Έχασα ό,τι σπίτι είχα, ό,τι χρήμα είχα. Δεν πήγα να σηκώσω ούτε 1.000 ευρώ. Έμεινα στο ‘δεν έχω δεκάρα τσακιστή, παρά μόνο αυτά που έχω στην τσέπη μου’» είπε.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε και σε εκείνη τη συνέντευξη στον άνδρα που στάθηκε πάντα δίπλα του, τον αδελφό του Θάνο.

«Ο Θάνος καθόταν, με κοιτούσε και μου έλεγε ‘μην πάθεις κατάθλιψη. Είμαι εδώ και θα σε βοηθάω όσο μπορώ’. Μου έδινε 2.500 ευρώ το μήνα για να τα βγάζω πέρα. Όταν μου έκοψαν το ρεύμα, πήγαινα και το συνέδεα. Μετά μου πήραν και τον μετρητή. Και βγήκαν οι ‘καλοθελητές’ να με πουν ρευματοκλέφτη» εξομολογήθηκε.

«Έχω κάνει πολλά λάθη. Αλλά αυτός είμαι. Είμαι τα λάθη μου» είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Φωτογραφία: NDP PHOTO