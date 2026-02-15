Παράταση εργασιών βαριάς συντήρησης και εξαήμερη διακοπή της κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί σε τμήμα της Αττικής Οδού, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους οδηγούς που κατευθύνονται προς το Αεροδρόμιο.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον παραχωρησιούχο και κατόπιν σχετικής απόφασης της Τροχαίας, ανακοίνωσε ότι οι προγραμματισμένες εργασίες στο τμήμα από την είσοδο Ασπροπύργου έως την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, θα παραταθούν για έξι ημέρες. Ως αποτέλεσμα, διακόπτεται η κυκλοφορία αποκλειστικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Αττικής Οδού Α.Ε., από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί, θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) έως και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), συνολικού μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων.

Παράλληλα, κλειστές θα είναι οι είσοδοι προς Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω, γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά την κίνηση στο δυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο, τη Λαμία και το κέντρο της Αθήνας δεν θα μπορούν να εισέρχονται στην Αττική Οδό από τα συγκεκριμένα σημεία και θα πρέπει να ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Αντίθετα, όσοι κατευθύνονται προς Θριάσιο και Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω της Αττικής Οδού, επιλέγοντας τον κόμβο εξόδου που τους εξυπηρετεί.

Η Τροχαία έχει ήδη θέσει σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας και καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις.